Die besten Online-Shops: Verbraucher haben gewählt

Spätestens seit der Coronapandemie und dem ersten großen Lockdown ist das Onlineshopping für die meisten Menschen nicht mehr wegzudenken. Während zwischenzeitlich nahezu alle Geschäfte ihre Türen schließen mussten, konnten Verbraucher online rund um die Uhr einkaufen und sich die Sachen anschließend bequem nach Hause liefern lassen. Im Zuge dessen stieg der Umsatz vieler Shops in den Lockdownzeiten und für viele Menschen wurden sogar Lebensmittellieferungen zum Alltag und ersetzten den wöchentlichen Besuch im Supermarkt. Dabei gewannen einige Anbieter große Beliebtheit, während wiederum andere Shops die Verbraucher nicht wirklich mit ihrem Service, Angebot oder ihren Preisen überzeugen konnten.

Die Verbraucherumfrage

Innerhalb einer großen Verbraucherumfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität in Zusammenarbeit mit ntv wurde über ein Online-Panel die Zufriedenheit der Kunden mit den Online-Shops in sechs wichtigen Leistungsbereichen befragt. Untersucht wurden das Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und die Zufriedenheit mit Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. Anschließend erfolgte die Bewertung anhand von über 50 Aspekten, wie zum Beispiel Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten sowie Schnelligkeit des Versands und Retouren-Abwicklung. Zusätzlich gaben die befragten Verbraucher Auskunft darüber, welche Online-Shops sie weiterempfehlen würden. Die Ergebnisse stammen aus mehr als 63.500 Kundenstimmen, die knapp 900 Unternehmen bewerteten.

Die Ergebnisse

Zu den Preisträgern 2021 zählen mehr als 100 verschiedene Shops aus insgesamt sechs verschiedenen Kategorien. In der Kategorie "Generalisten" mit und ohne "Filialnetz" konnten insgesamt acht Anbieter die Verbraucher überzeugen: Die Onlineshops von Galeria, Lidl, Tchibo und Amazon, HSE und Otto. In der Kategorie "Haus & Garten" können sich über 50 Online-Shops zu den Preisträgern zählen, darunter bekannte Anbieter wie Wayfair, Ikea und Dehner, aber auch etwas unbekanntere Shops wie Metallbau-Onlineshop, Bloomon und Megabad. Auch in der Kategorie "Technik" konnte eine Vielzahl die Verbraucher überzeugen. Zu den Preisträgern zählen Shops wie Saturn, Digitalo, Unidomi und Justhifi. ABOUT YOU, Flaconi und Asambeauty sind besonders durch ihre Social Media-Präsenz bekannt und konnten die Verbraucher in der Kategorie "Mode & Accessoires" überzeugen. Anbieter wie Ankerkraut, Foodist und Lieferello gehören zu den über 30 Preisträgern in der Kategorie "Kochen & Genießen". In Sachen Freizeitgestaltungen waren die Verbraucher besonders angetan von Shops wie Eventim, Pixum und Carinokarten und ehrten insgesamt mehr als 20 Shops mit einem Preis. In der letzten Kategorie "Sport & Hobbies" wurden sogar mehr als 30 Shops als Preisträger festgelegt. Darunter Shops wie Boatoon, Xspo und Prym.

