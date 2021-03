Über eine halbe Milliarde US-Dollar: Diese neuen Deals spülen Geld in die Kassen von Rapper Jay-Z

Neben der Rap-Musik ist Jay-Z in diversen weiteren Geschäftsfeldern aktiv - unter anderem mit seinem eigenen Modelabel in der Modebranche oder mit Beteiligungen im Cannabis-Geschäft. Anteile an seiner eigenen Champagnerfirma sowie am Musik-Streamingdienst Tidal hat er nun abgestoßen.

LVMH und Jay-Z kommen zusammen

Noch im Jahr 2006 stieg Jay-Z bei der Luxus-Champagnermarke Armand de Brignac ein, ehe er sie 2014 komplett übernahm. Als besonders markant gelten ihre Metallflaschen, die Hunderte von Dollar pro Stück kosten und unter anderem in Jay-Zs Musikvideo "Show Me What You Got" 2006 der breiten Öffentlichkeit zur Schau gestellt wurden. Laut Angaben des Wirtschaftsmagazin Forbes konnten im Jahr 2019 über 500.000 Stück der hochpreisigen Champagner-Flaschen verkauft werden.

Wie am 22. Februar 2021 in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt wurde, steigt nun LVMH, der weltgrößte Champagnerproduzent, bei Jay-Zs Luxus-Champagnermarke ein. LVMH hält unter anderem die Champagnermarken Moët & Chandon und Dom Pérignon im Portfolio. Die Beteiligungshöhe beläuft sich auf 50 Prozent. Dabei soll LVMH den weltweiten Vertrieb von Armand de Brignac übernehmen. Schätzungen von Forbes zufolge soll sich der Wert von Armand de Brignac auf über 600 Millionen US-Dollar belaufen, womit der Deal Jay-Z eine Zahlung in Höhe von mindestens 300 Millionen US-Dollar bescheren dürfte, so Forbes.

Jack Dorsey und Jay-Z bauen Zusammenarbeit aus

Bereits Mitte Februar verkündete Jay-Z, in Kooperation mit Twitter-Chef Jack Dorsey, einen Bitcoin-Stiftungsfonds in Höhe von 500 Bitcoin als Startkapital aufzulegen. Ziel des Fonds ist die Finanzierung von Bitcoin-Projekten, insbesondere in Afrika und Indien. Nun geht die Zusammenarbeit der beiden Unternehmer in die nächste Runde. Der Bezahldienst von Jack Dorsey, Square, übernimmt Jay-Zs Mehrheitsbeteiligung am Musik-Streamingdienst Tidal. Der Streamingdienst wurde im Jahr 2014 von der norwegisch-schwedischen Technologiefirma Aspirio ins Leben gerufen und anschließend im März 2015 von mehreren Künstlern, darunter Jay-Z, dessen Ehefrau Beyoncé und der Pop-Sängerin Madonna, übernommen. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung von Square hervor, wonach das Unternehmen für den Mehrheitsanteil am Musik-Streamingdienst mit 297 Millionen US-Dollar in Aktien und in bar aufkommt. Die weiteren bisher beteiligten Künstler sollen allerdings an Bord bleiben. Jay-Z soll jedoch in den Verwaltungsrat von Square einsteigen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: s_bukley / Shutterstock.com