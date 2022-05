Karriere-Tipp: Wie man Geschäftsbeziehungen richtig pflegt

Sobald die erste Hürde genommen und ein Geschäftskontakt geknüpft wurde, geht es darum, diesen aufrechtzuerhalten. Für den Fortbestand der Beziehung muss ein gewisses Maß an Zeit und Aufmerksamkeit investiert werden. Hierbei geht es allerdings nicht so sehr darum, den anderen mit Geschenken zu überhäufen. Vielmehr sind es die kleinen Dinge, welche ein wirklich emotionales Band herstellen.

Empathie und Ehrlichkeit

Bereits beim Kennenlernen sollte man darauf achten, was die gegenüberstehende Person interessiert und wie sie tickt, wie "Karrierebibel" berichtet. Diese Merkmale lassen Rückschlüsse auf den Charakter zu und bilden das Fundament für den zukünftigen Umgang miteinander. Die erfahrenen Eigenschaften können als Gesprächsthemen in den nächsten Begegnungen dienen. Findet man gemeinsame Interessen, festigen die übereinstimmenden Ansichten womöglich die Beziehung und die Sympathien nehmen zu. Hobbys könnten ein guter Anknüpfpunkt sein. Menschen sprechen in der Regel gerne über ihre Leidenschaft. Zeigt man für die Passionen des Gegenübers Interesse, hinterlässt man beim Gesprächspartner einen positiven Eindruck. Ansonsten ist es wichtig zu wissen, ob der Partner oder Kunde gerne über Privates redet oder lieber bei geschäftlichen Themen bleibt.

Bei all der Zuneigung sollte man dennoch stets ehrlich sein und sich nicht verstellen. Ein vorgespieltes und gekünsteltes Interesse kann schnell auffallen und sich negativ auf die Geschäftsbeziehung auswirken. Ähnlich wie man selbst, möchte auch die andere Person mehr über unsere wahre Persönlichkeit erfahren. Wer mit seinem Verhalten nur dem anderen gefallen möchte, könnte unglaubwürdig wirken und langfristig Probleme bekommen. Denn Zuverlässigkeit und Vertrauen sind zwei sehr wichtige Pfeiler einer erfolgreichen Partnerschaft.

Aufmerksamkeit und Wertschätzung

Eine gefestigte Beziehung muss sich nicht unbedingt dadurch äußern, dass man ständig in Kontakt steht und täglich miteinander spricht oder telefoniert. Selbst wenn schon etwas länger Stille herrscht, sollte man immer signalisieren, dass man an den Partner oder Kunden denkt. Dabei spielt die Wertschätzung eine große Rolle. Kommt es beispielsweise zu einem bedeutungsvollen Ereignis, wie einem Geburtstag oder einem Jubiläum, ist es wichtig, aufmerksam seine Glückwünsche auszudrücken, so das ERFOLG Magazin. Der Wert des Geschenks beziffert sich in diesem Fall nicht am bezahlten Preis, sondern an der Kreativität. Bezieht sich die Gratulation auf einen vorher geäußerten Wunsch oder auf die gemeinsame Beziehung, ist die Idee viel origineller. Es drückt aus, dass das Geschenk nicht für irgendjemanden ist. Außerdem unterstreicht die Anstrengung, etwas Besonderes abliefern zu wollen, die eigene Klasse. Daneben gibt es noch mehrere Kleinigkeiten, die einen großen Effekt haben können. Die Management-Beraterin Barbara Liebermeister sagt gegenüber dem Handelsblatt, dass schon einige Gesten zu einer gute Chemie führen können: "Offene Körpersprache, Blickkontakt halten, nicht ständig aufs Handy schauen, am Tisch über Eck sitzen statt gegenüber - damit ist schon viel gewonnen."

Die Früchte einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung

Wurde eine Geschäftsbeziehung erfolgreich aufgebaut und gepflegt, bringt diese auch einigen Nutzen mit sich. In erster Linie binden sich die beiden Parteien langfristig aneinander. In einem Umfeld mit hartem Konkurrenzkampf, kann die emotionale Beziehung das eigene Angebot von der Masse abheben. Außerdem lässt das geschaffene Vertrauen zu, dass sich Geschäftspartner und Kunden trotz eines günstigeren Anbieters für uns entscheiden, da sie von der Zuverlässigkeit der Leistungen überzeugt sind. Die qualitativen Eigenschaften überbieten in diesem Fall die rein quantitativen Entscheidungsgrößen. Aber auch in problematischen Situationen ist eine gesunde Beziehung sehr wichtig. Sollte mal etwas schief gelaufen sein, ist eine persönliche Verbindung äußerst nützlich, um einen Missstand schnell aus der Welt zu schaffen. Befreundete Personen verzeihen Fehler viel eher und man erhält zusätzlich die Chance zur Ausbesserung des Vorfalls.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nd3000 / Shutterstock.com, fizkes / Shutterstock.com