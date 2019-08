Investoren sollten Aktienkauf von Großunternehmen mit VIP-Chefs überdenken

CEOs

Sie haben einen großen Einfluss auf das Unternehmen: Unterstützt durch das Führungsteam der Unternehmensspitze bestimmen CEOs Unternehmensziele und definieren Agenda sowie Strategien. Das bedeutet, der langfristige Erfolg eines Unternehmens ist unmittelbar von den Fähigkeiten seines ausführenden Geschäftsführers abhängig.

Demnach sind Eigenschaften wie gute Kommunikationsfähigkeit, realistischer Optimismus und Risikomanagement für einen CEO unabdinglich.

Somit gilt, dass Präsenz in den großen Medien sich jedoch nicht automatisch in finanziellen Erfolg für das Unternehmen und Investoren übersetzt. Häufig sind es unbekannte CEOs, die hinter den Kulissen arbeiten, von welchen die größten finanziellen Gewinne für Unternehmen und Investoren erwirtschaftet werden. Es handelt sich also um einen Irrglauben, dass bekannte Firmen und deren VIP-Chefs die besten Gewinnchancen einräumen.

Auswirkungen von Celebrity-CEOs auf das Unternehmen

Mit Elon Musk assoziiert man Tesla und vice versa. Musk ist Gründer und Gesicht des Autoherstellers, er nutzt Mainstream Medien, sowie Soziale Medien zum täglichen Polarisieren. Durch ständige mediale Präsenz steht sein Unternehmen Tesla durchgehend im Fokus der Öffentlichkeit, wodurch die Popularität steigt, aber auch die Volatilität und Anfälligkeit der Aktie. Nachdem Elon Musk im September 2018 von der SEC, der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde für Wertpapiergeschäfte, wegen Betrugs angeklagt wurde, stürzte die Aktie des Autoherstellers um 13 Prozent ab. Demnach besteht eine positive Korrelation zwischen Aktionen des Celebrity-CEOs und Auswirkungen auf die Performance des jeweiligen Unternehmens. Wenn Investoren Aktien von Unternehmen kaufen, hinter welchen VIP-Chefs stehen, so investieren sie häufig auch in den jeweiligen CEO. Dies wird bei Facebook und Mark Zuckerberg deutlich. Da Facebook aus börsennotierten A-Aktien mit jeweils einem Stimmrecht und B-Aktien mit jeweils zehn Stimmrechten besteht und Zuckerberg Inhaber vom größten Anteil der B-Aktien ist, verfügt er über 60 Prozent der Stimmrechte im Unternehmen. Das bedeutet für Aktionäre, sie investieren hauptsächlich in die Visionen von Mark Zuckerberg. Im Umkehrschluss bedeutet dies, negative Presse eines VIP-Chefs wirkt sich direkt negativ auf den Kurs der Firma aus.

Tim Cook übertrumpft Kult-CEO Steve Jobs

Warum Investoren sich von Unternehmen mit weniger bekannten Geschäftsführern höhere Gewinne versprechen können, verdeutlicht das Beispiel Apple. Seitdem Tim Cook die Stelle des CEOs bei Apple von Steve Jobs im Jahr 2011 übernommen hat, stieg der Wert des Unternehmens von 300 Milliarden US-Dollar auf Höchstwerte von einer Billion US-Dollar, während sich Aktionäre über eine Wertsteigerung von ca. 470 Prozent pro Aktie freuen konnten.

VIP-Chefs erwirtschaften für ihre Unternehmen möglicherweise die größten Gewinne, oder verändern durch Innovationen die Märkte, dies spiegelt häufig jedoch nicht den Wert der Aktien wider. So erbrachte beispielsweise Microsoft in den Jahren 2000 bis 2014 seinen Investoren keinen nennenswerten Profit und hielt den Aktienkurs lediglich konstant. Wohingegen weniger populäre Geschäftsführer wie Bob Gamgort von Keurig Green Mountain, in der Vergangenheit hohe Dividenden an ihre Investoren ausschütteten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrew Burton/For The Washington Post via Getty, David Ramos/Getty Images