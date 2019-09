Studie offenbart: Mehrheit gegen SUVs in Innenstädten

Es ist keine zwei Wochen her, seit sich ein tragischer Autounfall im Berliner Stadtbezirk Mitte ereignete: Vier Menschen sterben - darunter ein dreijähriges Kind - weitere fünf werden schwer verletzt. Man vermutet, dass der Unfallfahrer einen epileptischen Anfall erlitt. Sein Auto? Ein SUV vom Typ Porsche Macan. Hätte dieser Unfall mit einem kleineren Modell verhindert werden können? Wie sicher müssen SUVs sein, um in Ballungsgebieten zugelassen zu werden?

Der Unfall hat eine neue Debatte um ein SUV-Verbot in Innenstädten entfacht. Und dabei sind sich nicht nur die Politiker uneinig, ob ein solches Verbot sinnvoll ist. Eine von Civey durchgeführte Online-Umfrage im Auftrag der Nachrichtenseite "Tagesspiegel" hat gezeigt, dass auch die Bürger recht divergierende Meinungen haben. Das Ergebnis überrascht dabei.

Mehrheit der jungen Menschen für SUV-Verbot

Denn in Innenstädten sind rund 58 Prozent der Befragten für ein Verbot von Geländelimousinen in Ballungsgebieten und nur 38 Prozent dagegen. In Regionen mit einer geringeren Bevölkerungsdichte ist das Gegenteil der Fall: 60 Prozent äußerten sich gegen ein Verbot und 36 Prozent dafür. Besonders überraschend ist der Anteil junger Menschen in Innenstädten, der für ein Verbot abstimmte: So sind die 18- bis 29-Jährigen mit 55,2 Prozent für ein Verbot, während es in der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen gerade einmal 35,3 Prozent sind.

Unterschiedlich fielen die Ergebnisse auch bei der beruflichen Stellung aus. Hier haben Arbeiter, leitende Angestellte und Beamte mit Stimmen zwischen 53 bis 63 Prozent nichts gegen große Fahrzeuge auszusetzen. Einzig die Angestellten, die sich mit 45 Prozent Gegenstimmen äußerten, waren es, die mehrheitlich für ein Verbot stimmten. Unter den SUV-Gegnern befinden sich Wähler vor allem der Parteien SPD, Grüne und Linke.

Hitzige Debatte um SUVs

Somit sieht man, dass große allradgetriebene Fahrzeuge in Innenstädten umstritten sind. SUVs können schön sein, aber verglichen mit herkömmlichen Personenwagen verursachen sie häufiger Unfälle, die zudem öfter schwere Verletzungen zur Folge haben. Grund dafür ist die technische Ausrüstung, wie die höher angeordneten Frontstrukturelemente oder die größere Masse. Allerdings hat eine Analyse des Forschungsinstituts der US-Autoversicherer für den Zeitraum 2012 bis 2015 gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, bei einem SUV-Unfall als Insasse zu sterben, deutlich geringer ist als bei einem Kleinwagen.

