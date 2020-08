Virgin Galactic zeigt erste Bilder seines Touristen-Raumschiffs

Seit Oktober 2019 wird das amerikanische Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic an der New Yorker Börse gehandelt. Zwar wurde bis heute noch kein Passagier ins All befördert, dennoch rechnen die Amerikaner bis zum Jahr 2023 mit einem Umsatz von rund 270 Millionen US-Dollar.

Neben den Einnahmen von zahlungskräftigen Passagieren will das Raumfahrtunternehmen auch Umsatzerlöse aus bezahlten Forschungsprojekten generieren, die an Bord der VSS Unity durchgeführt werden können.

Nun hat das Unternehmen erstmals Bilder aus dem Innenraum des Touristen-Raumschiffs veröffentlicht. Zu sehen sind neben sechs Passagierplätzen auch 17 Fenster, die einen Rundumblick ermöglichen sollen. Diese sind mit einem weichen Material verkleidet, um möglichen Verletzungen während der Schwerelosigkeit vorzubeugen, wie futurezone berichtet. Auch 16 Kameras sind im Innenraum installiert worden, um den Passagieren ein Andenken an dieses einmalige Erlebnis zur Verfügung zu stellen.

Our spaceship is designed to carry astronauts but can also take payloads, or a combination of the two. This capability provides the scientific community access to high-quality microgravity, as well as to generally inaccessible regions of the upper atmosphere. pic.twitter.com/UMx6Lk0Ren