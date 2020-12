Filme und Serien bei Amazon Prime Video kaufen - Leihgabe auf unbestimmte Zeit

Filme bei Prime Video kaufen

Nutzer von Amazon Prime Video kommen in den Genuss von tausenden kostenlosen Filmen und Serien. Wenn der gewünschte Blockbuster aber doch mal im kostenlosen Sortiment des Konzerns fehlt, steht es Prime Video-Abonnenten frei, den Titel gegen Gebühr entweder zum einmaligen Schauen auszuleihen oder via Kaufoption der digitalen Filmbibliothek permanent hinzuzufügen.

Doch wem gehören die Filme, nachdem eine digitale Kopie gekauft wurde? Welche Rechte hat der Verbraucher, wenn der Film auf einmal aus der Bibliothek verschwindet?

Genau aufgrund dieser Fragen sieht sich Amazon im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien einer Klage beim US-Bezirksgericht in Sacramento gegenüber.

Amerikanerin klagt gegen Amazon

Die Amerikanerin Amanda Caudel wirft dem Konzern vor, unlauteren Wettbewerb zu betreiben und Rechtshinweise vor Verbrauchern zu verstecken. Laut Caudel sei nicht klar ersichtlich, dass es sich beim Erwerb der Filme lediglich um Lizenzen handle und nicht wie angegeben um den Erwerb der Filmdatei, wie Hollywoodreporter berichtet.

Denn Amazon werbe damit, die Filme zu verkaufen und nicht eine Lizenz mit unbestimmter Lebensdauer. Das Problem bei dieser Sache liegt aus Sicht der Verbraucher darin, dass die gekauften Filme jederzeit aufgrund von etwaigen Lizenzänderungen auch wieder aus der Bibliothek verschwinden können. Das heißt, der erworbene Film war tatsächlich nur eine Leihgabe und nicht dauerhaft gekauft.

Allerdings sei in den Geschäftsbedingungen laut Amazon eindeutig vermerkt, dass der Verbraucher eine Lizenz erwerbe und nicht den Film, berichtet Hollywoodreporter.

Das Kleingedruckte schützt die Streaming-Dienste

Die vermeintliche Kaufoption besteht allerdings nicht nur bei Prime Video, sondern auch bei quasi allen anderen Anbietern, die Filme und Serien als digitale Version anbieten. Wie das ganze hierzulande rechtlich gehandhabt wird, erklärt die Rechtsanwältin Carola Sieling im Gespräch mit dem SPIEGEL:

"Auch nach deutschem Recht handelt es sich bei einem gekauften Film über einen Streamingdienst nicht um einen Kauf im rechtlichen Sinne." Denn der Verbraucher könne auch nach Erwerb nicht frei über diesen verfügen, ihn also weiterverkaufen oder fernab der jeweiligen Streaming-Plattform konsumieren.

"Wenn ich Filme bei Amazon und Apple kaufe, fühlt sich das zwar an wie ein Kauf, das ist es aber nicht. […] Das ist irreführend für den Verbraucher", so Sieling. Nichtsdestotrotz haben Klagen keine besonders großen Erfolgschancen, da die Streaming-Anbieter stets auf die eigenen Nutzungsbedingungen verweisen können.

In diesen halten sich die Plattformen das Recht vor, Inhalte auch wieder zu entfernen, wenn beispielsweise die Urheber dem jeweiligen Anbieter die Lizenz für das Produkt entziehen.

Sollte sich jedoch die Qualität eines gekauften Videos verschlechtern, also wenn der Film in UHD-Auflösung gekauft wurde, nun aber nur noch in 1.080 Pixel angeboten wird, hat der Verbraucher ein Recht auf Schadensersatz aufgrund eines Mangels.

