Work-Life-Balance

Planung und Organisation sind im privaten und beruflichen Bereich von großer Bedeutung. Anhand von fünf Prinzipien kann die AMORE-Methode zu einer effektiveren Zielerreichung beitragen.

AMORE-Methode

Die AMORE-Methode beschreibt eine Methode zur Festlegung von Zielen. Dabei soll sie sowohl in beruflichen als auch privaten Bereichen ein ganzheitliches Hilfsmittel darstellen. Als relativ moderner Ansatz wird sie als Alternative beziehungsweise Ergänzung zu anderen klassischen Methoden wie der SMART-Methode angesehen. Sie macht sich zur Aufgabe, gesetzte Ziele nicht nur zu erreichen, sondern diese auch mit Zufriedenheit und Sinn zu verbinden. Dabei sollten die Ziele verschriftlicht und regelmäßig überarbeitet werden. AMORE stellt dabei ein Akronym dar, das sich aus den nachfolgenden - zu befolgenden - Punkten zusammensetzt.

Ambitioniert

Ziele sollen mit Ambition einhergehen, über Gewohnheitsgrenzen hinausgehen und eine Herausforderung darstellen. Sie sollen zur Weiterentwicklung, Wachstum und neuen Fähigkeiten beitragen und Bedeutung innehaben. Gleichzeitig sollten sie nicht überfordernd sein - ein schmaler Grat. Durch ihre Ambition werden sie jedoch spezifisch formuliert. Statt "Ich möchte regelmäßig Sport machen", kann man sich ein sportliches Hobby aussuchen und einen Zeitrahmen festlegen, etwa: "Ich fange nächsten Monat in einem Fußballverein an".

Motivierend

Außerdem sollten die Ziele aus dem eigenen Selbst motiviert sein, also einen inneren Antreiber aufweisen. Äußere Einflüsse sollten dabei kaum bis gar keine Berücksichtigung finden. Man sollte also beispielsweise nur dann einem Fußballverein beitreten, wenn man Spaß und Leidenschaft dafür empfindet und nicht, weil der Partner einen darum bittet. Gleiches gilt im Übrigen auch für Berufswechsel. Entscheidende Faktoren können die monetäre Vergütung, das Tätigkeitsgebiet oder das kollegiale Umfeld sein und sollten in ihrer Wichtigkeit und Bedeutung selbstständig festgelegt beziehungsweise bewertet werden.

Organisiert

Ein vages Ziel, dessen Umsetzung nicht wirklich geplant wurde, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verfolgt oder umgesetzt. Ambitionierte, motivierende Ziele, deren Umsetzung einer klaren Struktur folgt, vermutlich schon. Unterstützen können hierbei weitere Methoden zur Festlegung von Meilensteinen und zeitlichen Rahmenbedingungen. In einem Monat einem Fußballverein beizutreten, bedeutet unter Umständen auch, die Termine zu Trainingszeiten freizuräumen, Geld anzusparen, um Equipment zu besorgen oder einen Babysitter einzustellen.

Realistisch

Ambition ist allerdings nur dann hilfreich, wenn die gesetzten Ziele realistisch sind. Wird die Messlatte zu hoch gesetzt, kann es schnell zur Frustration kommen. Als unerfahrener Fußballspieler ist es eher nicht wahrscheinlich, in einem halben Jahr der Nationalmannschaft beizutreten. Allerdings könnte man sich vornehmen, seine Lieblingsposition ausfindig zu machen und diese weiter zu verbessern.

Echt

Ist das Ziel nun ambitioniert, realistisch und organisiert, muss es obendrein noch echt sein. Es sollte zu den eigenen Werten und Überzeugungen passen. Stimmt es nicht mit der Persönlichkeit überein, wird es langfristig nicht zur Zufriedenheit führen. Ist man kein Fan von Mannschaftssportarten, sollte man sich eher nicht in einem Fußballverein anmelden, sondern lieber Radfahren oder Wandern. Auch auf beruflicher Ebene lässt sich dies übertragen: Eine Anstellung in einer Bücherei wird einem keine Erfüllung bringen, wenn man lieber handwerklich auf einer Baustelle tätig sein würde.

