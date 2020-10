Marvel-Schauspieler will Fußballverein kaufen: Hollywood trifft auf Tradition

Investition in Traditionsverein

Die Schauspieler Ryan Reynolds (bekannt aus Deadpool) und Rob McElhenney (bekannt aus It’s Always Sunny in Philadelphia) sind in Verhandlungen bezüglich der Übernahme des walisischen Traditionsvereins Wrexham AFC.

Wrexham ist der weltweit drittälteste Fußballverein und ist zurzeit im Besitz der Fangemeinde. Wie CNBC berichtet, haben sich 97,5 Prozent der beteiligten Mitglieder von Wrexham dazu entschlossen die Gespräche mit den Investoren aus Hollywood fortzuführen.

Wie der Verein zuvor auf seiner Homepage verkündete, seien zwei sehr bekannte Persönlichkeiten mit einem großen Vermögen daran interessiert, alle Anteile des Clubs für circa 2,6 Millionen US-Dollar zu kaufen.

Die Intention der Investoren ist unbekannt

In dem angekündigten Gespräch mit den Schauspielern solle eruiert werden, welche Visionen die Investoren mit dem Verein haben, heißt es in einem weiteren Statement von Wrexham AFC. Daraufhin werden die Verantwortlichen des Vereins erneut über den Verkauf abstimmen.

Sportlich befindet sich der Verein aktuell in der National League, also der fünften Liga. Sollten die Mitglieder für den Verkauf von Wrexham stimmen, werden Reynolds und McElhenny die vollkommene Kontrolle über das Vereinsgeschehen erhalten. Zuvor trafen die Fans seit 2011 alle relevanten Entscheidungen.

Weshalb die Schauspieler gerade diesen Verein als Investment auserkoren haben ist öffentlich allerdings nicht bekannt.

Reynolds gilt als einer der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood und war schon zuvor als Anteilseigner an Unternehmen beteiligt. Zuletzt war er einer der Teilhaber der Brennerei Aviation American Gin, bis diese 2018 für 610 Millionen US-Dollar durch Diageo aufgekauft wurde.

