Zurückhaltung

Talent Hoarding bezeichnet die Praxis, bei der Führungskräfte talentierte Mitarbeiter bewusst oder unbewusst in ihren Teams halten und deren berufliche Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens behindern. Diese Zurückhaltung kann jedoch sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen negative Folgen haben.

Ursachen für Talent Hoarding

Ein Hauptgrund für Talent Hoarding ist die Angst der Führungskräfte, dass der Weggang talentierter Mitarbeiter die Produktivität ihres Teams mindern könnte. Sie befürchten, dass neue oder weniger erfahrene Mitarbeiter nicht die gleiche Leistung erbringen und somit die Zielerreichung gefährden könnten. Zudem mangelt es in einigen Unternehmen an etablierten Prozessen für interne Mobilität, was dazu führt, dass Führungskräfte wenig Vertrauen in die Möglichkeit haben, bei Bedarf auf Talente aus anderen Abteilungen zurückzugreifen.



Ihre Finanzen transparent und einfach: bonify zeigt Ihren SCHUFA-Score, hilft bei Verträgen und bietet maßgeschneiderte Finanzvorschläge. Kostenlos, schnell, smart. Jetzt App laden und kostenlos Schufa-Auskunft holen!





Wer­bung Wer­bung

Auswirkungen auf Mitarbeiter und Unternehmen

Für die betroffenen Mitarbeiter kann Talent Hoarding zu Frustration und Demotivation führen, da ihre Karriereentwicklung stagniert und sie keine Möglichkeit sehen, ihre Fähigkeiten in neuen Positionen oder Projekten einzubringen. Dies erhöht das Risiko, dass sie das Unternehmen verlassen, um anderswo bessere Entwicklungschancen zu suchen. Für das Unternehmen bedeutet dies nicht nur den Verlust wertvoller Talente, sondern auch zusätzliche Kosten für die Rekrutierung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Zudem kann die Innovationsfähigkeit des Unternehmens leiden, wenn Talente nicht dort eingesetzt werden, wo sie den größten Mehrwert bieten können.

Strategien zur Vermeidung von Talent Hoarding

Um Talent Hoarding entgegenzuwirken, sollten Unternehmen eine Kultur der internen Mobilität fördern. Dies beinhaltet die Schaffung transparenter Karrierepfade und die Ermutigung von Mitarbeitern, neue Rollen innerhalb des Unternehmens zu übernehmen. Führungskräfte sollten dafür sensibilisiert werden, dass die Entwicklung ihrer Teammitglieder und deren Wechsel in andere Abteilungen nicht als Verlust, sondern als Gewinn für das gesamte Unternehmen betrachtet werden. Zudem können Anreizsysteme implementiert werden, die Führungskräfte für die Förderung interner Mobilität belohnen.



Eine App für alle Ihre Versicherungen. Finden Sie heraus, bei welchen Verträgen Sie sparen oder mehr Leistungen herausholen können. Hier kostenlos die App von Clark herunterladen und testen*







Wer­bung Wer­bung

D. Maier / Redaktion finanzen.net