Kanadisches Unternehmen übernimmt das deutsche Startup Fastbill

Zwei Buchhaltungs-Startups schließen sich zusammen

In einer Pressemitteilung wurde bekannt gegeben, dass FreshBook das deutsche Startup Fastbill erworben hat. FreshBook-CEO Don Epperson sagt zu dem Zusammenschluss: "FastBill hat eine sehr ähnliche Philosophie und Unternehmenskultur wie wir, und deshalb stärkt die Übernahme wunderbar unsere Strategie, global weiter zu wachsen". Zusammen wollen die beiden Buchhaltungsunternehmen eine neue Plattform entwickeln und damit in Märkte eindringen, die vor allem im Bereich der kleinen Unternehmen ein großes Wachstum zeigen. Alle 30 Fastbill-Mitarbeiter werden nach Abschluss des Zusammenschlusses in das globale FreshBook-Team aufgenommen und auch der Standort von Fastbill soll in Frankfurt am Main bleiben, heißt es im Bericht weiter.

Erst kurz vor dem Bericht zum Zusammenschluss hat FreshBook eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, welche dem kanadischen Unternehmen ganze 120 Millionen US-Dollar eingebracht hat. Damit hat FreshBook nun eine Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

Das kanadische Unternehmen FreshBook

Die Idee für FreshBook kam dem Mitbegründer Mike McDerment im Jahr 2003, als er eine kleine Design-Agentur leitete und beim Schreiben einer Rechnung versehentlich eine alte Rechnung abspeicherte. Damit waren mehrere Stunden Arbeit dahin. Mittlerweile haben über 24 Millionen Menschen FreshBook genutzt, um Dinge, wie zum Beispiel Rechnungsstellung, Ausgaben, Zahlungen und Finanzberichte, leichter zu machen, wie das Unternehmen auf der eigenen Website angibt. Außerdem werden jährlich 192 Stunden mit den Anwendungen des kanadischen Unternehmens gespart und es wurden bisher Rechnungen mit einem Gesamtwert von 60 Milliarden US-Dollar über FreshBook bezahlt.

Das deutsche Startup Fastbill

Das deutsche Startup Fastbill wurde im Jahr 2011 gegründet und ist eine Online-Plattform für Rechnungsstellung und Finanzmanagement für kleine Unternehmen in Deutschland und Mitteleuropa. Mithilfe der Integration von Rechnungsmanagement, Belegmanagement, Echtzeit-Banking und Assistenzsystemen sollen Fastbill-User einen besseren Überblick über die Liquidität haben, ihr Geld schneller erhalten und im Hintergrund ihre Buchhaltung machen lassen können.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock.com