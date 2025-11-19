DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.112 -2,5%Euro1,1586 ±0,0%Öl64,73 -0,1%Gold4.093 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Steigende Energiekosten: Ist der Wechsel zur Wasserstoff-Heizung lohnenswert? Steigende Energiekosten: Ist der Wechsel zur Wasserstoff-Heizung lohnenswert?
Directors Dealings - Sollte man Aktien verkaufen, wenn es die Führungskräfte tun? Directors Dealings - Sollte man Aktien verkaufen, wenn es die Führungskräfte tun?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Studie: Gesunde Böden wären wichtige Klimaschutz-Helfer

19.11.25 06:11 Uhr

BELÉM (dpa-AFX) - Intakte Böden könnten eine wichtige Rolle bei der Speicherung des Treibhausgases Kohlendioxid und damit beim Klimaschutz spielen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie, die am Rande der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém vorgestellt wurde. Der Bodenschutz müsse stärker vorangetrieben werden, verlangten die Weltnaturschutzunion (IUCN), der Aroura Soil Security Think Tank und die Bewegung Save Soil, die hinter dem Bericht stehen. Zudem brauche es rechtliche Schutzinstrumente für Böden.

Wer­bung

Böden könnten sehr viel Treibhausgas aufnehmen

Demnach könnten 27 Prozent der CO2-Emissionen, die vermieden oder gespeichert werden müssten, um die Erderwärmung unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu halten, in gesunden Boden gespeichert werden. In den meisten nationalen Klimaplänen habe die Wiederherstellung von Böden aber keinen großen Stellenwert, kritisieren die Autoren. Dabei könne die oberste Schicht deutlich mehr Kohlendioxid speichern als bisher angenommen.

Gleichzeitig gehe immer mehr gesunder Boden verloren. Mindestens 20 Prozent der deutschen Agrarflächen litten unter starker Erosion. In Europa seien 60 bis 70 Prozent der Böden degradiert, also nicht mehr in gutem Zustand. Dazu können unter anderem Versalzung oder Vernässung beitragen. Weltweit seien 40 Prozent der Landoberfläche degradiert. Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO könnten es bis 2050 insgesamt 90 Prozent sein.

Verschlechterung von Böden setzt Treibhausgas CO2 frei

Die jährliche Freisetzung von CO2 allein aus den Böden in den USA entspricht dem Bericht zufolge ungefähr dem Ausstoß von etwa 75 Millionen Autos. Würde 1 Prozent des Kohlenstoffs in den Boden Europas freigesetzt, entspreche dies den jährlichen Emissionen von einer Milliarde Autos. Neben dem Klima leiden unter dem Verlust gesunder Böden auch die Artenvielfalt und die Ernährungssicherheit./hrz/DP/zb