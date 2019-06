Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Darum werden Supermarktkassen zum Geldautomaten

Im Auftrag des Bargeld-Dienstleisters Glory fand das Marktforschungsinstitut Katar heraus, dass fast jeder vierte Deutsche gelegentlich den Service, Bargeld an der Kasse im Supermarkt abzuheben, nutzt. Diese Tendenz sei für den stationären Handel eine positive Entwicklung.

Großes Potenzial?

Wie "FOCUS online" berichtet, schlussfolgern die Experten, dass dieser Service das Potenzial hat, eine alltägliche Bargeldquelle zu werden - insbesondere in ländlichen Gegenden wird ein deutliches Wachstum in der Nutzung dieser Option erwartet. Aufgrund der geringeren Dichte an Banken, heben in diesen Regionen bereits mehr als ein Viertel der Verbraucher Geld beim Einkaufen ab. 63 Prozent der Konsumenten, die den Service bereits nutzen, stufen es als vorteilhaft ein, dass der Gang zum Geldautomaten, um an Bargeld zu kommen, unnötig wird.

Gut für Supermärkte

Für jede Transaktion, die im Rahmen des sogenannten Cashback-Service zustande kommt, müssen die Geschäfte wohl zehn Cent bezahlen, verlautet "FOCUS Online". Deshalb sei der Drogeriemarkt Rossmann einer der Läden, die den Service noch nicht ermöglichen: "Wir werden Cashback erst anbieten, wenn sich an den Kosten dafür etwas ändert", wird der Zahlungsverkehrsspezialist des Geschäfts zitiert.

Doch insgesamt dürften die Supermärkte von diesem besonderen Service, der bei Lidl, Aldi, Rewe und dm verfügbar ist, profitieren. Dabei geht es vor allem darum, den Einkauf im stationären Handel für die Verbraucher wieder attraktiver zu machen. Denn im digitalen Zeitalter hält Online-Shopping in allen Bereichen immer mehr Einzug. Um sich zu profilieren, müssen die Lebensmittel- und Drogeriemärkte ihre Kunden mit derartigen Zusatzdienstleistungen anlocken. Die Katar-Analysten erklärten, dass mit diesem Service das Konsumerlebnis optimiert werden kann, so "FOCUS Online". Außerdem könnten Kosten für Geldtransporte sowie Versicherungen reduziert werden, wenn die Läden durch den Service den Barmittelbestand gering halten können.

