Wohnexpertin Dörner zum Baukindergeld: "Ferienhäuser sind ausgeschlossen"

€uro am Sonntag

Das starke Interesse am Baukindergeld geht mit einer Fülle von Fragen einher, die potenzielle Antragsteller haben. Auch €uro am Sonntag sah weiteren Klärungsbedarf und sprach mit Dörte Dörner, Expertin des Produktmanagements Wohnen der KfW.Dem Baukindergeld liegt eine sogenannte Stichtagsbetrachtung zugrunde. Das heißt, zum Zeitpunkt des Erhalts der Baugenehmigung oder der Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrags darf kein Eigentum an Wohnimmobilien zur dauerhaften Nutzung in Deutschland vorliegen.Ferienhäuser und Ferienwohnungen, ganz gleich ob im In- oder Ausland, sind generell ausgenommen. Die werden ja nicht dauerhaft genutzt.Ja. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Antragstellung.Ja, wenn die Familie zum Beispiel aufgrund eines Jobwechsels an einem anderen Ort eine Immobilie zur Eigennutzung erwirbt, kann sie weiter Baukindergeld erhalten.Auch hier gilt für beide Antragsteller: Zum Zeitpunkt der Baugenehmigung oder der Unterzeichnung des Kaufvertrags darf kein Wohneigentum zur dauerhaften Nutzung in Deutschland bestehen.Nein. Wenn einer der beiden zum relevanten Stichtag Eigentum besitzt, gibt es kein Baukindergeld._______________________