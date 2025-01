Konto-Coup: 200 Euro Startprämie für Neukunden im Check

Girokonto

Verlockende Prämien für Neukunden sind im Bankensektor keine Seltenheit. Doch die Consorsbank trumpft mit einem besonders attraktiven Angebot auf: 200 Euro Bonus winken Neukunden. Wir haben die Aktion unter die Lupe genommen und verraten, ob sich der Wechsel lohnt.

Alles auf einen Blick

200 Euro Startprämie bei regelmäßigem Geldeingang in den ersten 15 Monaten

Gebührenfreie Visa-Debitkarte und Girocard inklusive

Kostenloses Bargeld abheben europaweit ab 50 Euro

Kostenlose Kontoführung ab 700 Euro monatlichem Geldeingang oder für Personen unter 28 Jahren

Wer­bung Wer­bung

Gebühren

Das Girokonto Essential der Consorsbank* erhebt keine Kontoführungsgebühren, solange ein monatlicher Geldeingang von 700 Euro besteht oder für Nutzer unter 28 Jahren. Andernfalls beträgt die Gebühr vier Euro monatlich.

Alles zur 200 Euro Startprämie

Aktuell erhalten Neukunden eine Startprämie von bis zu 200 Euro. Bei Beantragung eines Girokonto Essential bei der Consorsbank* und regelmäßigen Geldeingang von 1.500 Euro monatlich, kann man sich den beliebten Bonus sichern. Die Prämie wird in jeweils 50 Euro Gutschriften auf das neue Girokonto ausgezahlt. Dies erfolgt im anschließenden Folgemonat nach Erfüllung der Bedingungen: drei aufeinander folgende monatliche Geldeingänge in den ersten sechs Monaten; sechs aufeinander folgende monatliche Geldeingänge in den ersten neun Monaten; neun aufeinander folgende monatliche Geldeingänge in den ersten zwölf Monaten; zwölf aufeinander folgende monatliche Geldeingänge in den ersten fünfzehn Monaten. Berechtigt sind alle Privatkunden, die in den letzten sechs Monaten kein Girokonto bei der Consorsbank* geführt haben.

Wer­bung Wer­bung

Bargeldabhebungen

Mit der gebührenfreien Visa-Karte heben Kunden europaweit ab 50 Euro kostenlos Bargeld ab. Zudem gibt es die Möglichkeit, in über 9.000 deutschen Supermärkten bis zu 200 Euro abzuheben, wenn der Einkaufswert zehn oder 20 Euro beträgt. Ausnahme: Gebühren von Automatenbetreibern werden nicht erstattet.

Kontoeröffnung

Die Online-Kontoeröffnung bei der Consorsbank* erfolgt schnell per Video-Chat oder Postident. Ein automatisierter Kontowechselservice unterstützt beim Umzug von einer anderen Bank.

Wer­bung Wer­bung

Vorteile

Gebührenfreie Visa-Karte und Girocard

Kostenloses Bargeld europaweit ab einem Betrag von 50 Euro

Digitales Bezahlen per Google und Apple Pay

Einfache Kontoeröffnung und Kontowechsel

Banking-App für mobiles und digitales Management

Nachteile

Überweisungen per Brief, Fax oder Telefon kostenpflichtig

Gebühren bei größeren Bargeldsummen

Fazit

Das Consorsbank Girokonto Essential* bietet zahlreiche Vorteile für online-affine Kunden, darunter eine kostenfreie Visa-Karte und keinen monatlichen Kontoführungsaufwand bei Erfüllung der Bedingungen.

Vergleichen Sie weitere Girokonto-Anbieter miteinander