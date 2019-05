Wie man bei der Anmeldung im Fitnessstudio Geld sparen kann

Um zwecks der Körperoptimierung an qualitativ hochwertige Trainingsgeräte oder auch professionelle Kurse zu kommen, führt der Weg stets ins Fitnessstudio. Doch bevor man sich verbindlich in einem Studio anmeldet, sollte man einige Punkte beachten - so kann sogar etwas Geld gespart werden.

Studios vergleichen - Probetrainings

Die Preise variieren zwischen den unterschiedlichen Fitnessstudios teilweise enorm. Ausschlaggebend für die monatlichen Beiträge sind in erster Linie der allgemeine Preisspiegel der Region, der Geräteumfang, die Raumgröße sowie der Umfang der beinhalteten Serviceleistungen. Eine Rolle spielt die Lage - Großstadt oder ländlicher Raum - genauso wie, ob es sich um eine große Kette oder um ein kleineres Fitnessstudio handelt. Außerdem gibt es meistens in jedem Fitnessstudio verschiedene Beitragsmodelle, die unterschiedliche Dienstleistungen beinhalten und in der Laufzeit abweichen. Es lohnt sich also, die Anbieter zu vergleichen und darauf zu achten, in welchem Fitnessstudio der beste Leistungsumfang zu einem angemessenen Preis zu erhalten ist.

Um sich besser entscheiden zu können, kann es lohnenswert sein, in möglichst vielen, umliegenden Sportstudios Probetrainings zu vereinbaren. In nahezu allen Studios ist mindestens ein - manchmal sogar zwei - kostenloses und unverbindliches Probetraining möglich. Nutzt man diese bei zahlreichen Anbietern, die in Frage kämen, kann man am Ende eine gut durchdachte Entscheidung treffen - zusätzlich kommt man auf diese Weise eine Weile an kostenlose Trainingsmöglichkeiten.

Rabatte, Sonderaktionen und Angebotszeiträume beachten

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um einen vergünstigten Vertrag in einem Fitnessstudio zu ergattern. Viele Sportstudios kooperieren mit Unternehmen oder gar Krankenkassen - die Monatsbeiträge werden für Personen, die diese Rabatte nutzen dürfen, dann bezuschusst. Vergünstigungen sind dafür beispielsweise für Schüler, Studenten oder Rentner möglich. Wer einen Erstvertrag bei dem auserkorenen Fitnessstudio abschließen möchte, sollte sich über laufende Sonderaktionen informieren. Oft gibt es Aktionszeiträume, in denen man Vergünstigungen während der Vertragslaufzeit oder einige Monate geschenkt erhält. Es lohnt sich also, die Augen eine Weile offen zu halten und auf Sonderaktionen zu warten.

Die Devise lautet also: Vergleichen und gut informieren - so kann man beim Gang ins Fitnessstudio Bares sparen. Wer dann doch keinen Vertrag über eine längere Laufzeit abschließen und sich an ein Fitnessstudio binden möchte, kann Tagestickets nutzen und zahlt nur dann, wenn man wirklich Zeit für ein Training hat. Alternativ gibt es eine große Zahl an Fitness-Apps, die ein Sporterlebnis für Zuhause bieten.

Redaktion finanzen.net

