TÜV Saarland-Chef Greiner: "Die Seite ist fair und transparent"

€uro am Sonntag

von Felix Petruschke, €uro am Sonntag

€uro am Sonntag: Seit zwei Wochen bietet das Vergleichsportal Check24 einen Girokontenvergleich mit TÜV-Zertifikat an: Was verbessert sich für Verbraucher?

Thorsten Greiner: Die neue zertifizierte Vergleichswebsite ist transparent und fair. Das heißt, Verbraucher werden nicht durch kommerzielle Interessen oder Vereinbarungen zwischen Portal und Bank beeinflusst. Sie selbst können die Kriterien für die Auswahl der Banken bestimmen und finden eine große Übersicht über die Angebote.

Es gibt aber auch Kritik am Aufbau der Internetseite: Verbraucherschützer und konkurrierende Vergleichsportale bemängeln etwa, dass die Trennung zwischen der kommerziellen Check24-Seite und dem zertifizierten Bereich zu unscharf sei.

Die Trennung ist scharf. Einzig über die Verlinkung kann man sich streiten. Auf diese hatten wir als TÜV aber keinen Einfluss. Wir dürfen nur das offizielle Vergleichsportal überprüfen, auf diesem sind alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Ein weiterer Kritikpunkt: die relativ geringe Anzahl der gelisteten Banken im ­Vergleich. Zum Beispiel finden sich auf ­Biallo.de mehr als doppelt so viele Kontomodelle und fast viermal so viele kostenlose Girokonten zur Auswahl.

Natürlich ist der Vergleich nicht vollständig, das wäre auch ein zu großer Anspruch. Aber ein wesentlicher Teil des Marktes ist mit den 551 gelisteten Banken abgebildet. Kriterien dafür waren etwa die Größe der Bank, die Reichweite und die regionale Verteilung. Außerdem kann sich jede Bank freiwillig beim Betreiber melden und in den Vergleich aufnehmen lassen - auch Verbraucher können auf der Seite Feedback und Anregungen zur Verbesserung machen. Wir als TÜV prüfen laufend, ob Check24 die gesetzlichen Anforderungen einhält. Andernfalls können wir das Zertifikat wieder entziehen.













________________________

Bildquellen: TÜV Saarland Holding GmbH