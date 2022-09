Video: Finanztipps für junge Leute: Vom Haushaltsbuch über Festgeld zum ETF-Sparplan

Das erste eigene Gehalt - was kaufe ich mir nur davon? Diese Frage stellen sich viele Berufseinsteiger. Wer früh finanziellen Erfolg haben möchte, sollte in diesem Moment damit beginnen, sein Geld anzulegen. In unserem Video erklären wir, welche Möglichkeiten zum Vermögensaufbau es gibt und wie bereits Jugendliche, Studenten und Azubis einen Überblick über ihre eigenen Finanzen behalten können - jetzt anschauen und früh anfangen zu sparen!

In unserem Video erhalten Sie fünf Finanztipps, die besonders für junge Leute interessant sind. Außerdem geben wir Ihnen einen extra Tipp, wie Sie ohne große Anstrengungen mit dem Vermögensaufbau beginnen können. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

