Video: Ist ein Bausparvertrag sinnvoll für Sie? Alles über Bausparen einfach erklärt

In Zeiten der Inflation und steigender Leitzinsen fragen sich viele, ob sich ein Bausparvertrag noch lohnt oder gerade jetzt sinnvoll ist. Felix Kästner zeigt Ihnen in diesem Ratgeber-Video, in welchen Fällen ein Bausparvertrag für Sie Sinn ergibt und worauf Sie bei der Auswahl achten sollten.