Dieses unerwartete Feature bietet die Sparkasse am Automaten an

Die Sparkasse Frankfurt hat die Optionen ihrer Geldautomaten um eine neue Funktion erweitert. Wer den Automaten benutzt, kann sich auch nun direkt über das Versicherungsangebot der Bank informieren. Dabei werden die verschiedenen Aspekte des "S-Privatschutz"-Programms erläutert. Doch damit nicht genug, wer interessiert ist, kann über den Automaten auch direkt einen Termin für eine Telefonberatung mit der Sparkasse ausmachen. Das Abschließen einer Versicherung findet also nicht am Automaten, sondern mit dem Bankberater statt: "Unsere Kunden können deshalb auch nicht per Klick auf den Bildschirm die Versicherung abschließen", sagt eine Sprecherin der Sparkasse zur "FAZ".

Automat als Versicherungsvertreter

Allerdings übernimmt der Automat den ersten Kontakt zum Kunden und spielt daher für die Kundenakquise eine wichtige Rolle. Wird das Angebot gut aufgenommen, wäre denkbar, dass auch andere Banken das Konzept mit aufnehmen. Der Schritt der Sparkasse kommt nicht von ungefähr. Geldautomaten sind für Banken durch Wartung, Befüllung etc. stets mit hohen Kosten verbunden. Deshalb verlangen einige Banken für das Abheben von kleinen Barbeträgen am Automaten mittlerweile auch eine Gebühr. Darüber hinaus kämpfen Banken mit einer sinkenden Nachfrage und der anhaltenden Niedrigzinsphase. Dies führt im Übrigen auch dazu, dass die Anzahl von Geldautomaten in Deutschland seit drei Jahren rückläufig ist, wie aus einer Berechnung von Barkow Consulting mithilfe von Daten des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hervorgeht.

Bald überall in Deutschland?

Das Versicherungsangebot ist ein Versuch den Automaten wieder rentabler zu machen. Denn das Geldinstitut bekommt eine Provision für die Vermittlung. Für die Versicherungsanbieter ergibt sich durch die Bewerbung am Automaten hingegen ein neuer Vertriebsweg, weshalb das Geschäft für beide einen Gewinn darstellt. Nun bleibt abzuwarten, ob sich der Trend flächendeckend durchsetzen wird und was für andere Ideen die Banken finden, um die hohen Kosten ihrer Automaten auszugleichen.

