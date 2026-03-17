DAX23.564 +0,5%Est505.739 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 +3,5%Nas22.374 +1,2%Bitcoin64.756 +1,8%Euro1,1506 +0,7%Öl101,0 -2,8%Gold5.014 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen mit Gewinnen -- Banken-Beben: UniCredit will Commerzbank offiziell -- Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Micron, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
Top News
UniCredit unterbreitet offizielles Tauschangebot für Commerzbank-Aktien - Coba sieht keine Gesprächsgrundlage UniCredit unterbreitet offizielles Tauschangebot für Commerzbank-Aktien - Coba sieht keine Gesprächsgrundlage
Analyst sieht enormes Potenzial bei der NVIDIA-Aktie - und vergibt höchstes Kursziel an der Wall Street Analyst sieht enormes Potenzial bei der NVIDIA-Aktie - und vergibt höchstes Kursziel an der Wall Street
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran warnt USA vor weiterem Angriff auf Ölinsel Charg

16.03.26 22:40 Uhr

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Sprecher der iranischen Streitkräfte, Abolfasl Schekartschi, droht den USA für den Fall weiterer Angriffe auf die Ölinsel Charg mit Vergeltung. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim sagte er, dass der Iran sämtliche Öl- und Gasanlagen von Staaten zerstören werde, die an möglichen Angriffen beteiligt seien.

Wer­bung

Am Samstag hatte das US-Militär nach Angaben des Regionalkommandos Centcom rund 90 Ziele auf der für den iranischen Ölexport zentralen Insel bombardiert. US-Präsident Donald Trump warnte zudem, jede Behinderung der Schifffahrt in der Straße von Hormus werde seine bisherige Zurückhaltung gegenüber der iranischen Ölinfrastruktur auf der Insel beenden./da/DP/stw