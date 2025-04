Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag ein Stück weit von deutlichen Vortagesverlusten erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 66,66 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung legte um 60 Cent auf 62,87 Dollar zu.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Am Vortag war der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee noch um mehr als zwei Dollar je Barrel gefallen, nachdem Hoffnungen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China einen Dämpfer erhalten hatten. Außerdem hatten Äußerungen des Ölförderlandes Kasachstan belastet. Demnach will das Land bei der Ölförderung nationale Interessen über die der Opec+ stellen. Die Aussagen deuten auf wachsende Spannungen innerhalb des Ölverbunds hin.

Im April waren die Ölpreise immer wieder durch die Furcht vor den Folgen der US-Zollpolitik für die Weltwirtschaft unter Druck geraten. In dieser Zeit ist der Brent-Preis bereits m mehr als zehn Dollar je Barrel gefallen, zeitweise rutschte die Notierung bis auf 58,40 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2021./jkr/jsl/he