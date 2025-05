Ölpreise steigen deutlich - Einigung im Zollstreit zwischen USA und China

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag mit deutlichen Anstiegen auf die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China reagiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 65,37 US-Dollar. Das waren 1,46 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni zog um 1,49 Dollar auf 62,51 Dollar an.

Damit haben die Notierungen am Ölmarkt die Erholung der vergangenen Handelstage fortgesetzt, nachdem sie Anfang Mai noch jeweils unter der Marke von 60 Dollar notiert hatten. Für Preisauftrieb sorgte die Spekulation auf eine bessere Entwicklung der Weltwirtschaft, nachdem sich die USA und China auf eine Senkung ihrer gegenseitigen Zölle geeinigt hatten.

Wie aus einer gemeinsamen Erklärung hervorgeht, gilt die Regelung vorübergehend für 90 Tage. Wie es weiter heißt, wollen die beiden größten Volkswirtschaften der Welt ihre Handelsspannungen abmildern und sich Zeit geben, ihre Differenzen beizulegen.

Die niedrigeren Zölle "verringern die Befürchtungen, dass ein längerer wirtschaftlicher Abschwung die Nachfrage nach Rohöl beeinträchtigen könnte", sagte Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank. Die entscheidende Frage sei nun, ob die aktuellen Nachrichten den Höhepunkt des Optimismus der Öl-Anleger markierten. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die USA ihre Haltung gegenüber China vollständig revidierten, sei gering./la/he