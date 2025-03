Trump fördert Rohstoffproduktion der USA - Gold rückt in den Fokus

US-Präsident Donald Trump hat per Erlass die US-amerikanische Produktion von strategisch wichtigen Rohstoffen massiv ausgeweitet, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Neben Lithium, Kobalt, Nickel und Seltenen Erden rückt dabei Gold zunehmend in den Fokus. Mit der Aufnahme des Edelmetalls in die Liste der "Critical Minerals" könnten US-Bergbauunternehmen künftig von Steuervergünstigungen profitieren. Dies könnte die heimische Goldproduktion ankurbeln - eine strategische Entscheidung angesichts steigender globaler Nachfrage und geopolitischer Unsicherheiten.

Ein jüngst entdecktes riesiges Goldvorkommen in China verstärkt den internationalen Wettlauf um das begehrte Edelmetall. In der Provinz Hunan wurde ein Depot mit geschätzten 1.000 Tonnen Gold entdeckt, was es zu einem der größten Funde aller Zeiten macht. Die Nachricht ließ den ohnehin stark gestiegenen Goldpreis weiter klettern. Experten warnen jedoch, dass die weltweiten Reserven begrenzt sind, was die Bedeutung einer eigenen Goldförderung für die USA weiter erhöht. Der politische Kurs der Trump-Regierung könnte daher langfristig nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern auch die Position der USA am globalen Goldmarkt stärken.

