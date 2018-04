Aufzeichnung: Diese Aktien favorisiert Smallcap-Analyst Holger Steffen

Holger Steffen verfügt über lang­jährige Erfahrung in der Unternehmens- und Kapital­markt­analyse. Der Analyst ist mitverant­wortlich für das verfügt über lang­jährige Erfahrung in der Unternehmens- und Kapital­markt­analyse. Der Analyst ist mitverant­wortlich für das Muster­depot des Anlegerbriefs , das seit Start im Jahr 1999 eine durch­schnittliche Jahres­rendite von 18,1 Prozent aufweist (Stand: 31.12.2017). Seit 2013 fungiert er mit der Anlegerbrief Research GmbH zudem als Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seinen Wert seitdem mehr als verdoppelt hat.

Im Online­seminar stellte Holger Steffen seine Aktien-Favoriten aus dem Nebenwerte-Segment vor, die Anlegern auch künftig gute Chancen auf steigende Kurse bieten. Daneben erläuterte er, welche Chancen und Risiken Anleger am Markt aktuell kennen sollten . Last not least stellte der Analyst auch den Value-Stars-Deutschland-Index vor und gab Einblicke in sein Research und die Analyse von Small Caps .

Webinar verpasst? Hier finden Sie die Aufzeichnung

Wenn Sie das Webinar verpasst haben, können Sie hier die Aufzeichnung anschauen.

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlageexperte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 109,7% verzeichnet hat (Stand 25.04.18, 13.20 Uhr).

Hinweis: Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).

