flatex-Kunden müssen für US-Orders seit dem 1. März mehr bezahlen

Der Onlinebroker flatex aus Kulmbach hat erneut sein Preis-Leistungs-Verzeichnis angepasst: Seit dem 1. März zahlen flatex-Kunden deutlich mehr, wenn sie in den USA oder Kanada handeln wollen. Orders im europäischen Ausland werden hingegen günstiger.

Europäische Auslandsbörsen günstiger, USA und Kanada teurer

Bislang mussten flatex-Kunden für Orders an Auslands­börsen unter­schiedliche Gebühren zahlen. Seit 1. März wurde die fällige Order­provision verein­heitlicht - auf 15,90 Euro je Transaktion. Eine Order in Zürich kostete bislang 24,90 Euro und damit einiges mehr. An den für viele Anleger wichtigen US-Märkten und Kanada schlägt eine Transaktion jetzt aller­dings ebenfalls mit 15,90 Euro zu Buche. Bislang waren es nur 9,90 Euro; ein deutlicher Preis­aufschlag um 6 Euro bzw. 60 %. Gänzlich neu ist die Einführung eines von der Order­größe ­abhängigen Aufschlags beim Handel in den USA und Kanada. Ab einem Order­volumen von 40.000 Euro berechnet flatex jetzt eine zusätzliche Gebühr von 0,04 Prozent auf den diese Grenze über­steigenden Order­gegenwert. Der Preis einer 100.000 Euro-Order beträgt damit seit dem Monats­wechsel 39,90 Euro (bislang 9,90 Euro).

Höhere Gebühr für Dokumentenversand

Für viele flatex-Kunden bedeutsam dürfte zudem die deutliche Erhöhung der Gebühren für den postalischen Dokumenten­versand sein. Pro Versandstück werden hier nun 5,90 Euro fällig und damit mehr als doppelt so viel wie bislang (zuvor: 2,55 Euro).

Der Onlinebroker hatte bereits zum 1. Januar die Preise erhöht (zur Nachricht).

Stiftung Warentest vergleicht Depotkosten

Anleger, die nach günstigen Alternativen Ausschau halten, können im Broker-Vergleich auf finanzen.net die Konditionen führender Anbieter vergleichen. Einen ausführlichen Vergleich der Depotkosten verschiedener Banken finden Anleger beispiels­weise auch in Ausgabe 12/2016 von Finanztest. Die Warentester haben 38 Filial- und Direktbanken verglichen und erhebliche Unterschiede bei Depot- und Ordergebühren ermittelt. 1

Bildquellen: Flatex