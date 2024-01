Online-Seminar: Blue Chip Kunst - Die geheime Anlageklasse der Milliardäre

Expertentipps

Entdecken Sie Kunst als Anlageklasse: Stellen Sie sich vor, Sie könnten den Geheimnissen der Kunstinvestitionen auf die Spur kommen, die bisher nur Milliardären vorbehalten waren. Erfahren Sie im Online-Seminar am 1. Februar ab 18 Uhr, wie Sie in die Welt der Blue-Chip-Kunst eintauchen können - ganz einfach mit einem niedrigschwelligen Kosteneinstiegspunkt.

Kunst als Portfoliobaustein zieht immer mehr Aufmerksamkeit auf sich - und das aus gutem Grund. Renditestark, krisenresistent und unabhängig sind nur einige der Attribute, die diese faszinierende Anlageform beschreiben. Erfahren Sie im Online-Seminar am 1. Februar, wie auch Sie die Vorteile von Investments in die Werke weltberühmter Künstler nutzen und Ihr Portfolio effektiv diversifizieren können.

» Jetzt noch kostenfrei anmelden und Expertentipps zu Kunstinvestments erhalten!

Das Kunstinvestment-Seminar am 1. Februar ab 18 Uhr bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die Dynamiken des Kunstmarktes. Sie erhalten eine detaillierte Einführung, die Ihnen die Türen zu dieser geheimnisvollen Welt öffnet. Der Deepdive in die Schlüsselcharakteristika der Kunst als Anlageklasse bietet Ihnen fundierte Kenntnisse, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die sorgfältige Auswahl und Bewertung von Kunstwerken sowie in den transparenten und leicht zugänglichen Investitionsprozess.

» Hier klicken und am 1. Februar Informationen erhalten, wie Sie mit Kunst Ihr Portfolio auf ein neues Level heben!

Bereits ab einem Investment von 1.000 Euro eröffnen sich Ihnen Möglichkeiten, die bisher einem exklusiven Kreis vorbehalten waren. Nutzen Sie die Chance, im Online-Seminar all Ihre Fragen zu stellen und sich von den Gründern von Arttrade persönlich beraten zu lassen. Als besonderes Highlight erwartet alle Teilnehmer ein exklusiver Willkommensbonus.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihre Experten im Online-Seminar

Svenja Heyer, David Riemer und Julian Kutzim (von links nach rechts) sind die Gründer von arttrade. Das FinTech ermöglicht Anlegern erstmals den Zugang zur Anlageklasse Kunst.