Online-Seminar: Gesundheitsinvestitionen auf neuem Level - Die besten Picks aus den aufstrebenden Märkten

Gesundheit fürs Portfolio!

Die Wachstumsaussichten der Schwellenländer eröffnen Investmentmöglichkeiten abseits des Mainstreams. Insbesondere der Healthsektor ist dabei vielversprechend. Wie Sie als Anlegerinnen und Anleger daran teilhaben können, erfahren Sie im Online-Seminar am 12. Oktober um 18 Uhr!

Bevölkerungswachstum, beschleunigte Urbanisierung und steigender Wohlstand haben in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Boom der Gesundheitsbranche in den Emerging Markets geführt. Doch er hat gerade erst begonnen und bietet große Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum. Die Innovationskraft von Gesundheitsunternehmen in Schwellenländern ist enorm. Sie reicht von Biotechnologie aus China über Generika aus Südafrika bis hin zu Dienstleistungen aus Brasilien. Verpassen Sie nicht diese Möglichkeit, Ihr Portfolio zu erweitern und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Menschen weltweit zu haben. Tauchen Sie Online-Seminar am 12. Oktober ab 18 Uhr in die aufregende Welt des Health-Sektors in den Emerging Markets ein!

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) bietet im Online-Seminar am 12. Oktober ab 18 Uhr eine umfassende Orientierung in den aufstrebenden Gesundheitsmarkt der Emerging Markets. Andreas Dittmer, Client Portfolio Manager apoAsset, und Benedikt Engels, Vertriebsleiter apoAsset, beleuchten die neuesten Trends und Entwicklungen, Chancen sowie Herausforderungen.

Verpassen Sie nicht diese exklusive Chance, tiefe Einblicke in die Zukunft des Gesundheitssektors der Schwellenländer zu erhalten und herauszufinden, wie Sie davon profitieren können! Nutzen Sie die Gelegenheit und melden Sie sich jetzt für das Online-Seminar am 12. Oktober um 18 Uhr an, um in die vielversprechenden Möglichkeiten der Schwellenländer zu investieren!

Ihre Experten im Online-Seminar

Andreas Dittmer ist seit 2003 bei der Apo Asset Management GmbH tätig, aktuell als Produktmanager / Client Portfolio Manager. Zuvor als Vertriebsdirektor für institutionelle Anleger und als Portfolio Manager. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und berufsbegleitendem BWL-Studium bei der Westfalenbank AG arbeitete er dort als Portfolio Manager.

Benedikt Engels leitet den Wholesale-Vertriebsbereich der Apo Asset Management GmbH (apoAsset). Der diplomierte Bankbetriebswirt verfügt über eine 20-jährige Vertriebserfahrung bei Versicherungen und Banken. Zuletzt war er als Vertriebsdirektor bei Dr. Peters Group beschäftigt, wo er neben der Vertriebssteuerung für die strategische Weiterentwicklung des Vertriebspartnergeschäfts zuständig war. Weitere Stationen seines knapp 2 Jahrzehnte umfassenden Berufslebens waren außerdem u.a. die Targobank AG & Co. KGaA, die AWD Holding GmbH.