Indizes im Halbjahres-Check

Webinar mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Vom DAX bis Dow - ein strategischer Blick auf die Indizes der nächsten Monate

09.06.25 11:38 Uhr

Der DAX hat kürzlich die Rekordhöhen verzeichnet. Inmitten dieser dynamischen Marktbewegungen bieten die renommierten technischen Analysten Christian Schlegel und Martin Utschneider in einem interaktiven Webinar am 16. Juni um 18 Uhr fundierte Einblicke in die zukünftige Entwicklung der bedeutenden Indices wie DAX, MDAX, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 und Nikkei.

Wer­bung

Bildquellen: Who is Danny_Boerse/ shutterstock.com