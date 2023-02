Online-Seminar: Tech-Ausblick 2023 - Chancen und Potenziale von Cybersecurity, künstlicher Intelligenz und Quanten-Computing

Anwendungen wie ChatGPT, die auf hohem Niveau mit wenig Parametern ganze Texte produzieren können, versetzen die Welt zurzeit in Staunen und Sorge gleichermaßen. Wie auch immer man zu dem Thema steht, künstliche Intelligenzen werden unser aller Leben verändern, besonders bei der Produktionen von Medien. Das bietet auch Gelegenheiten zum Investieren, die Ihnen im Online-Seminar am 9. Februar ab 18 Uhr vorgestellt werden. Wie wichtig dieses Segment werden könnte, zeigt Microsoft zurzeit: Trotz 18.000 Entlassungen investiert das Unternehmen Milliarden in diesen Sektor.

» Hier klicken und Investments in Zukunftstechnologien kennenlernen

Ebenso hat das Feld des Quantencomputing Fortschritte erzielt. Hier sind perspektivisch leistungsfähigere Computer zu erwarten, welche die bisherigen Rechenleistungen in den Schatten stellen. Seien Sie einer der Ersten, die in dieses aufstrebende Feld investieren und Ihr Portfolio damit diversifizieren. Hierzu zeigen Ihnen die beiden Experten auch Anlagemöglichkeitem im Online-Seminar am 9. Februar.

» Jetzt anmelden, um nicht die Anlagetrends der Zukunft zu verpassen!

Spätestens der aktuelle Konflikt mit Russland hat gezeigt, wie wichtig der Schutz von digitaler Infrastruktur ist: auf privater, staatlicher und wirtschaftlicher Ebene. Da der globale Trend zu immer stärker werdender Vernetzung in allen Lebensbereichen geht, wird auch Cybersecurity immer gefragter werden. Für Sie als Anleger bieten sich hier ebenso Opportunitäten, die Ihnen im Online-Seminar am 9. Februar präsentiert werden.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihre Experten im Online-Seminar

Jessica Rechter ist als Produktmanagerin bei Vontobel für die Emission von Anlageprodukten in Deutschland zuständig. Ihre Haupttätigkeiten umfassen die Emission und Pflege der Anlageproduktpalette sowie regelmäßige Auftritte in Webinaren zu aktuellen Börsenthemen.

Thomas Rappold war einer der ersten Absolventen des europaweit ersten Studiengangs Medieninformatik. Als Mitarbeiter der Strategiegruppe Internet bei Allianz SE war er maßgeblich an der Entwicklung neuer Finanzportalen für Privat- und Geschäftskunden beteiligt. Rappold ist seit über zehn Jahren als Unternehmer einer Internet-Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft aktiv und an zahlreichen Internet-Start-ups beteiligt. Als Investment-Advisor für Vontobel konzipierte er u.a. den Artificial Intelligence Performance-Index und den Industry 4.0 Performance-Index. Auch auf seiner Website silicon-valley.de informiert der Experte über die Megatrends der Zukunft.

Bildquellen: Natee K Jindakum / Shutterstock.com