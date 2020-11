Online-Seminar: Rendite, Sicherheit und Flexibilität in einem? Das geht auch in Krisenzeiten!

Turbulente Börsen mit extremen Ausschlägen und negative Zinsen für sichere Anlagen gehören zur neuen Normalität. Wie kann der Privatanleger hier sein Geld mit kontrolliertem Risiko anlegen und dennoch Rendite erzielen? Deutsche Privathaushalte haben hohe Sicherheits- und Flexibilitätsanforderungen bei der Geldanlage und setzen stark auf Tagesgeld und Girokonten. Beispielsweise besitzen nur circa 15,2 Prozent der deutschen Privathaushalte Aktien oder Aktienfonds

Die Anlagespezialisten der Allianz erklären in diesem Online-Seminar am 26. November um 18 Uhr, wie Sie Sicherheit und Rendite bei gleichzeitiger Flexibilität auch in der heutigen Zeit bei der Geldanlage erfolgreich umsetzen können.

Dabei wird vorgestellt, wie verschiedene Anlageinstrumente bei der Kapitalanlage ineinandergreifen und als Sicherheits-, Rendite oder Balance-Bausteine im Portfolio miteinander kombiniert werden können. Die Experten geben im Online-Seminar am 26. November um 18 Uhr Tipps, was hierbei gerade in Anbetracht der aktuellen Marktbegebenheiten zu beachten ist und wie Sie das für Ihr Portfolio nutzen können.

Schließlich wird Allvest, das brandneue digitale Produkt der Allianz vorgestellt. Es wurde extra für anspruchsvolle und kostenbewusste Kunden entwickelt, denen bei der Kapitalanlage Renditechancen ebenso wichtig sind wie Sicherheit. Darüber hinaus können Kunden jederzeit den Wert Ihrer Anlage einsehen und jederzeit flexibel ein- und auszahlen. Steuervorteile einer Rentenversicherung inklusive.

Ihre Experten im Webinar

Martin Schneider ist Managing Director von Allvest powered by Allianz, Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Aktuar (DAV). Er wechselte für den Aufbau von Allvest von McKinsey zur Allianz. Bei McKinsey hat er die Entwicklung neuer und digitaler Geschäftsmodelle im Finanzbereich vorangetrieben.

Neil A. Robertson ist Senior Asset-Liability Manager bei der Allianz Investment Management SE, kurz AIM, und unter anderem auch zuständig für die Entwicklung von leistungsstarken Anlagelösungen wie der Allianz-Tochter Allvest. AIM entwickelt, steuert und implementiert die Anlagestrategie für die Versichertengelder der Allianz weltweit - nachhaltig und verantwortungsbewusst mit Vermögenswerten von über 750 Milliarden Euro.

