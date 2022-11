Online-Seminar: Geldanlage in einem turbulenten Kapitalmarktumfeld

Die globalen Aktienmärkte haben im laufenden Jahr 2022 einen massiven Kursrutsch hinnehmen müssen, gleichzeitig stiegen die Zinsen im Euroraum und in den USA stark an. Klassische Anlageklassen wie Aktien und Anleihen stehen deshalb aktuell enorm unter Druck. Hohe Inflationsraten, geopolitische Probleme und eine befürchtete Rezession stellen Anleger vor große Herausforderungen. Einen Überblick über die aktuellen sowie einen Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen bekommen Sie im Online-Seminar am 10. November ab 18 Uhr. Zudem zeigen Ihnen die Experten, wie es Ihnen mit einem robusten Wertpapierportfolio dennoch gelingt, den momentanen Herausforderungen am Finanzmarkt zu begegnen.

Warum Volatilität kein Grund zur Sorge ist und welche Assets die beiden Profis jetzt empfehlen, erfahren Sie im Online-Seminar am 10. November. Denn das aktuell schwierige Marktumfeld bietet auch Chancen. Diese zu erkennen, ist die wahre Kunst, die Ihnen die beiden Profis näherbringen werden.

Die beiden Kapitalmarktexperten Kevin Siemon und Marcel Grees, vom digitalen Vermögensverwalter Whitebox, werden Ihnen im Online-Seminar am 10. November Hinweise geben, mit denen Sie Ihre Geldanlage auch während der aktuellen Krise sinnvoll managen können. Sie zeigen die Vorteile einer Geldanlage in Wertpapiere, speziell ETFs auf und erklären, welchen Mehrwert eine professionelle Vermögensverwaltung bietet.

Ihre Experten im Online-Seminar

Kevin Siemon ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzmarktbranche tätig. Nach seiner Ausbildung arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen bei mehreren deutschen Großbanken. Zuletzt verantwortete er als Direktor Int. Wealth-Management das Geschäft mit vermögenden Kunden in Süddeutschland. Siemon hat BWL mit dem Schwerpunkt Finance Portfoliomanagement studiert und seinen MBA an der Frankfurt School of Finance and Management absolviert.

Marcel Grees war zuletzt im Private Banking tätig und hat als CFP über zehn Jahre Erfahrung in der Beratung und Betreuung anspruchsvoller und vermögender Kunden, sowohl aus dem Privat- als auch dem Unternehmenskundenbereich. Er wechselte von einer namhaften Privatbank zu Whitebox, weil Whitebox zeige, dass man in einem digitalen Umfeld nicht auf die persönliche Beziehung zu Kunden verzichten müsse: " Digitalisierung muss nicht mit Anonymität einhergehen".

