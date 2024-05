Live-Mitschnitt

Online-Seminar mit Christian Schlegel: Unter Strom - Wer profitiert von künstlicher Intelligenz und welche Möglichkeiten bieten sich für Anleger?

22.05.24 09:18 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Welche verborgenen Potenziale verstecken sich an den Börsen durch den aufstrebenden Trend der Künstlichen Intelligenz noch im Hintergrund? In diesem exklusiven Online-Seminar mit Christian Schlegel haben Sie erfahren, wie KI-Technologien verschiedene Branchen revolutionieren und welche Aktien davon am meisten profitieren könnten.

Werbung

Künstliche Intelligenz (KI) hat die Aufmerksamkeit von Investoren weltweit geweckt, insbesondere durch den bemerkenswerten Anstieg von Aktien führender Technologieunternehmen wie Nvidia und Microsoft. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung der KI-Technologien, die nicht nur die IT-Branche, sondern auch viele andere Sektoren grundlegend verändern. Im Rahmen des Online-Seminars wurden die Dynamiken hinter diesen Veränderungen und die daraus resultierenden Chancen detailliert beleuchtet. Haben Sie das Live-Event verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen! Die Auswirkungen der KI auf den globalen Markt sind weitreichend, einschließlich der erwarteten Verdoppelung des Strombedarfs für Rechenzentren bis zum Jahr 2030. Dieser erhöhte Bedarf stellt eine bedeutende Chance für Investoren dar, die sich frühzeitig positionieren. Teilnehmer des Online-Seminars erhielten einen tiefen Einblick in die Branchen, die voraussichtlich am stärksten von diesem Trend profitieren werden. Zudem wurde erörtert, welche Börsen-Werte sich aktuell in einer günstigen charttechnischen Konstellation befinden und wie man diese Informationen strategisch nutzen kann. Das Online-Seminar bot eine Plattform für detaillierte Analysen und Diskussionen, um spezifische Titel zu identifizieren, die von der Expansion der KI-Technologien profitieren könnten. Teilnehmer hatten auch die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen zu stellen und mit Christian Schlegel in Interaktion zu treten. Ob Sie ein erfahrener Investor sind oder gerade erst beginnen, die Möglichkeiten des Kapitalmarkts zu erkunden - dieses Seminar hat wertvolle Einblicke und strategische Ratschläge geboten, um Ihre Anlageentscheidungen zu optimieren. Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte im Online-Seminar Christian Schlegel agiert seit 37 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Außerdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

Bildquellen: Andrey Suslov / Shutterstock.com