Online-Seminar: So können Sie mit ETFs in die Zukunft investieren

Mit thematischen ETFs können Anleger schon heute an den Trends von morgen partizipieren, in Zukunftsmärkte investieren und somit vorausschauend Rendite erlangen. Gerade im aktuellen Bärenmarkt kann es sinnvoll sein, nicht zu breit gestreut zu investieren, sondern sich die richtigen Branchen auszusuchen. Im Online-Seminar bekamen Sie solche Zukunftsbranchen gezeigt, in die Sie jetzt auch noch günstig einsteigen können!

Haben Sie das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen!

Bei einem Themen-ETF erfolgt die Auswahl der Aktien nicht nach klassischem Muster, also beispielsweise nach der Gewichtung von Ländern und Sektoren, so wie bei herkömmlichen Indizes. Thematische Indizes bestehen aus Unternehmen, die von langfristigen makroökonomischen oder strukturellen Trends profitieren könnten, über Sektoren und Länder hinweg. Welche ETFs auf Zukunftstrends setzen, haben Ihnen die beiden Experten im Online-Seminar verraten.

Die vorgestellten ETFs fokussieren sich unter anderem auf Innovationsthemen aus den Bereichen Internet, Genomik und Fintech sowie Künstliche Intelligenz und Mobilität der Zukunft. Wie die Konstruktion der Themen-ETFs genau funktioniert, haben Sie im Online-Seminar mit Johanna Göckel und Sturmius Schneider von der DWS erfahren.

Mit Xtrackers Thematic ETFs (thematische ETFs) können Anleger schon heute an den Trends von morgen partizipieren. Zwei Experten stellen Ihnen Themen-ETFs für Innovationsbranchen vor, welche durch einen neuartigen Investmentansatz helfen, Ihr Portfolio vorausschauend aufzustellen. Auf diese Weise bringen Sie einen völlig neuen Investmentansatz in Ihr Portfolio, der einer alternativen Indexkonstruktion folgt.

Ihre Expertin und Ihr Experte

Johanna Göckel betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS digitale Kundengruppen wie Direktbanken oder Robo-Advisor sowie Vermögensverwalter. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Johanna hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).

Sturmius Schneider ist im Passive Products Team tätig und arbeitet im Rahmen der ETF-Auflegung an der Entwicklung neuer Indizes. Sein Spezialgebiet sind thematische und Faktor ETFs. Zuvor hat er Kreditrisikomodelle für die Deutsche Bank entwickelt, nachdem er das Graduate Trainee Programm der Deutschen Bank absolviert hat. Er hält einen Master of Science in Mathematik von der Universität Würzburg.

