Webinar: Dem Zollchaos mit echter Strategie begegnen

Heute im Fokus

Telekom kauft umfangreiches TV-Rechtepaket. Vonovia-CEO bekräftigt Wachstumskurs sowie Ziele 2025 und 2028. Fraport-Chef kündigt bessere Pünktlichkeit im Sommer an. UniCredit und Banco BPM im Fokus: Machtkampf zwischen Rom und UniCredit. Jefferies senkt Continental auf 'Hold'. Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest.