Live-Mitschnitt

Webinar: KI und Kapitalmärkte 2026 - die wichtigsten Signale für Anleger

11.12.25 19:43 Uhr
Webinar: KI und Kapitalmärkte 2026 - die wichtigsten Signale für Anleger | finanzen.net

KI beschleunigt die nächste Innovationswelle von Robotik bis Rechenzentren. Im Webinar konntest du entdecken, wie dieser Megatrend die Märkte formt und welche Unternehmen zu den künftigen KI-Gewinnern zählen könnten.

Die KI-Revolution beschleunigt sich - und 2026 tritt sie in eine neue Phase ein. Moderne Modelle erkennen Marktstrukturen, Muster und Stimmungswechsel, lange bevor sie in klassischen Indikatoren sichtbar werden. Das Webinar hat gezeigt, wie diese Technologien Anlegern helfen können, den Wandel an den Finanzmärkten besser einzuordnen und Chancen im KI-Sektor gezielt zu identifizieren.



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Im Fokus standen die zentralen Treiber des KI-Booms: steigende Rechenzentrumskapazitäten, neue Quantentechnologien, der Aufstieg humanoider Robotik sowie die Ausbreitung vollautomatisierter Produktions- und Mobilitätssysteme. Parallel dazu hat eine KI-gestützte Analyseplattform gezeigt, wie Risikoindikatoren interpretiert werden, welche Marktmuster sich verdichten und warum KI-Modelle Marktzyklen oft früher erkennen als traditionelle Finanzmodelle.



Das Webinar wurde dir präsentiert von wikifolio



Dein Experte im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Christoph Gum zählt zu den profiliertesten KI-Investment-Experten im deutschsprachigen Raum. Nach über zwei Jahrzehnten im Private Banking bei einer führenden Schweizer Großbank hat er gemeinsam mit einem interdisziplinären Team aus Finanzspezialisten und Machine-Learning-Forschern der ETH Zürich das Unternehmen privatealpha.ai aufgebaut - eine der innovativsten KI-Plattformen für Kapitalmärkte.
Mit CaesarDPT, einer der ersten hochperformanten Kapitalmarkt-KI-Systeme im DACH-Raum, setzt Private Alpha neue Maßstäbe. Die Technologie analysiert globale Finanzmarktdaten in Echtzeit, erkennt Muster, bewertet Risiken präzise und liefert klare Handlungsempfehlungen.
Auf Basis dieser KI steuert Christoph unter anderem das Alpha AI Leaders Wikifolio, das seit Monaten zu den erfolgreichsten Strategien seiner Kategorie zählt. Das Portfolio investiert gezielt in die aussichtsreichsten KI-Unternehmen weltweit - von Infrastruktur über Software bis hin zu den zentralen Gewinnern des AI-Superzyklus.
Weitere Informationen: www.privatealpha.ai




Bildquellen: Andrey Suslov / Shutterstock.com