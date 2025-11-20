Webinar: Regelmäßiges Einkommen mit Optionen - der Turbo für jeden Anleger

Live-Mitschnitt

Börsenexperte und Buchautor Andrei Anissimov hat Dir im Webinar einen einfachen Weg vorgestellt, der mit wenig Zeitaufwand planbare und regelmäßige Einnahmen durch Optionen ermöglicht.

Die Möglichkeiten, an der Börse Geld zu verdienen, sind zahlreich - doch viele Anleger scheitern daran, den Markttrend zuverlässig vorherzusagen. Andrei Anissimov zeigte im Webinar Schritt für Schritt, wie Optionen genutzt werden können, um stabile Einnahmen zu erzielen - und das mit nur wenigen Stunden Aufwand pro Woche. Viele Anleger sind unsicher im Umgang mit Optionen, dabei bieten sie erstaunliche Möglichkeiten, das Risiko zu reduzieren und gleichzeitig die Gewinne zu erhöhen. Der Experte erklärte praxisnah, wie Optionen als Werkzeug eingesetzt werden können, um sicher an der Börse zu agieren.

Hast Du das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Du kannst Dir hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Du hast erfahren, wie Börsenlegenden, zum Beispiel Warren Buffett oder André Kostolany, Optionen nutzen, um günstiger Aktien zu erwerben, ihr Depot abzusichern und langfristig verlässliche Renditen zu erzielen. Diese bewährten Strategien zeigen, dass es auch für private Anleger möglich ist, die Chancen des Optionshandels zu nutzen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Der Handel mit Optionen bietet Anlegern nicht nur eine einmalige Möglichkeit, die Gewinne zu maximieren, sondern auch die Risiken zu minimieren. Im Webinar hast Du einen völlig neuen Ansatz kennengelernt, um an der Börse ein regelmäßiges und stabiles Einkommen zu generieren - unabhängig von der aktuellen Marktentwicklung.

Diese Veranstaltung wurde Dir präsentiert von WH SelfInvest

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dein Experte

Andrei Anissimov ist ein Trainer, dem der Erfolg seiner Teilnehmer am Herzen liegt. Seine Mission ist es, Menschen zu zeigen, wie einfach und effektiv an der Börse Geld verdient werden kann. Er beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der Börse und ist Investor, Autor und Unternehmer. In seiner Investoren-Akademie "Trader IQ" hat er seit der Gründung 2013 Fondsmanager, Vermögensverwalter und mehrere tausende privater Investoren ausgebildet. Als Buchautor und erfahrener Trainer weiß er genau worauf es ankommt, um an der Börse die höchsten Renditen bei geringen Risiken zu bekommen und sagt: "Erfolg an der Börse ist erlernbar - wie das Autofahren".