DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 +1,9%Nas23.226 +0,9%Bitcoin77.488 +2,6%Euro1,1591 +0,2%Öl62,71 +0,1%Gold4.162 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
So viel hätte ein Tether-Investment von vor 1 Jahr eingefahren So viel hätte ein Tether-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Live-Mitschnitt

Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld

26.11.25 19:27 Uhr
Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld | finanzen.net

Kleine Aktien, große Wirkung: Im Webinar hast du erfahren, warum Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld wieder im Fokus stehen und welche Chancen sie für langfristig orientierte Anleger bieten.

Im Webinar drehte sich alles um eine Anlageklasse, die in vielen Portfolios fehlt - Small Caps. Während große Unternehmen die Schlagzeilen dominieren, bieten kleinere Firmen oft das größere Renditepotenzial. Im ETF-Webinar wurde gezeigt, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt sein könnte, Small Caps stärker in die eigene Anlagestrategie einzubeziehen - und wie sie als gezielter Diversifikationsbaustein langfristig Mehrwert schaffen.



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Small Caps reagieren empfindlicher auf Konjunkturzyklen, profitieren aber überdurchschnittlich stark von Erholungsphasen. Historische Daten belegen: In Aufschwungphasen erzielen kleinere Unternehmen häufig höhere Gewinnzuwächse und schlagen große Indizes deutlich. Nach einer Phase hoher Zinsen und Bewertungsunterschiede deuten viele Signale auf eine mögliche Trendwende hin - ein Umfeld, in dem Small Caps erfahrungsgemäß aufholen.

Das Webinar hat gezeigt, wie sich Small Cap ETFs strategisch in ein bestehendes Portfolio integrieren lassen. Dabei standen Chancen und Risiken im Fokus - von erhöhter Volatilität bis hin zur breiten Diversifikation über viele innovative Nischenunternehmen. Ergänzt wurde der Überblick durch einen Einblick in aktuelle ETF-Lösungen von Xtrackers, die Zugang zu internationalen Small Cap-Märkten bieten.



Das Webinar wurde Dir präsentiert von Xtrackers



Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde Dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!




Bildquellen: Semisatch / Shutterstock.com