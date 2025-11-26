Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld

Live-Mitschnitt

Kleine Aktien, große Wirkung: Im Webinar hast du erfahren, warum Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld wieder im Fokus stehen und welche Chancen sie für langfristig orientierte Anleger bieten.

Im Webinar drehte sich alles um eine Anlageklasse, die in vielen Portfolios fehlt - Small Caps. Während große Unternehmen die Schlagzeilen dominieren, bieten kleinere Firmen oft das größere Renditepotenzial. Im ETF-Webinar wurde gezeigt, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt sein könnte, Small Caps stärker in die eigene Anlagestrategie einzubeziehen - und wie sie als gezielter Diversifikationsbaustein langfristig Mehrwert schaffen.

Small Caps reagieren empfindlicher auf Konjunkturzyklen, profitieren aber überdurchschnittlich stark von Erholungsphasen. Historische Daten belegen: In Aufschwungphasen erzielen kleinere Unternehmen häufig höhere Gewinnzuwächse und schlagen große Indizes deutlich. Nach einer Phase hoher Zinsen und Bewertungsunterschiede deuten viele Signale auf eine mögliche Trendwende hin - ein Umfeld, in dem Small Caps erfahrungsgemäß aufholen.

Das Webinar hat gezeigt, wie sich Small Cap ETFs strategisch in ein bestehendes Portfolio integrieren lassen. Dabei standen Chancen und Risiken im Fokus - von erhöhter Volatilität bis hin zur breiten Diversifikation über viele innovative Nischenunternehmen. Ergänzt wurde der Überblick durch einen Einblick in aktuelle ETF-Lösungen von Xtrackers, die Zugang zu internationalen Small Cap-Märkten bieten.

