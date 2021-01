Entspannt in den Ruhestand - so sorgen Sie ganz einfach fürs Alter vor!

Viele Menschen machen sich erst spät Gedanken um Ihren Ruhestand - oft zu spät! Denn man kann nicht früh genug vorsorgen, wenn man im Alter seinen Lebensstandard halten will. Dabei stellt sich oft die Frage, wie man am besten fürs Alter vorsorgen kann und welche Möglichkeiten es dafür überhaupt gibt. Im Online-Seminar werden genau diese Fragen beantwortet.

"Die Altersvorsorge sollte individuell an Ihre Ziele und Bedürfnisse angepasst sein. Deswegen müssen sich Anleger genau informieren, bevor Sie wahllos investieren und es hinterher bereuen", erklärte Uwe Paßmann, Experte für Altersvorsorge bei Scalable Capital, im Vorgespräch. Wie können Sie als Anleger also herausfinden, welche Vorsorge die beste für Sie persönlich ist? Dazu stellte Uwe Paßmann im Online-Seminar ein interaktives Vorsorgetool vor: die Scalable-Time-Machine.

Haben Sie das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen! .

Der Finanz-Experte erklärte den Teilnehmern mithilfe des interaktiven Tools, wie sie herausfinden können, welche Anlageprodukte sich für die Teilnehmer persönlich eignen. Außerdem erfuhren sie, wie viel sie monatlich in Ihre Altersvorsorge investieren sollten, um den gewünschten Lebensstandard zu halten.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Rente eine Rolle spielt, ist die Inflation. Auch hier ging Uwe Paßmann ins Detail und erläuterte, wie sich die Inflation langfristig auf Ihre Altersvorsorge auswirkt und was Sie dagegen tun können. Anschließend hatten die Seminar-Teilnehmer Zeit, ihre Fragen direkt an den Finanz-Experten zu richten.

Abonnieren Sie jetzt den YouTube-Kanal der Ratgeber-Redaktion - und erfahren Sie, wie Sie mehr aus Ihrem Geld machen!

In unseren leicht verständlichen Erklär- und Praxisvideos geben wir Ihnen Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie eröffnen Sie ein Wertpapierdepot? Wie kaufen Sie Aktien? Was sind Swap-ETFs? Warum sollte ein ETF-Sparplan in Börsenkrisen weiterlaufen? Welche Aktien sind jetzt einen Blick wert? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten?

Ihr Experte

Uwe Paßmann betreut seit über acht Jahren vermögende Privatkunden und hilft diesen bei der Strukturierung ihrer Gesamtvermögen. Nach seinem Studium in England an der University of Hull war er zunächst für einen Privatinvestor tätig. Anschließend trat er in die Dienste des Schweizer Vermögensverwalters VZ Gruppe und wirkte zuletzt für die Deutsche Kontor Privatbank.

Bildquellen: goodluz / Shutterstock.com