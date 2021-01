Weltwirtschaft und Finanzmärkte - wie es 2021 für Anleger weitergehen könnte - ein Ausblick

Nach einem harten Coronawinter mit einer erneuten Rezession wird sich die Wirtschaft dank der Fortschritte bei den Impfstoffen ab dem Frühjahr kräftig erholen. Spätestens Ende 2021 dürfte sie wieder ihr Vorkrisenniveau erreichen. Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für Investoren und welche Schlüsse können für eine erfolgreiche Investmentstrategie gezogen werden? Antworten auf diese und weitere Fragen gab's im Marktausblick

Wer aber glaubt, damit ende die außergewöhnliche Geld- und Wirtschaftspolitik im Euroraum, irrt sich. Auch 2021 wird Vollgas gegeben. Die EZB dürfte ihr Anleihekaufprogramm noch einmal aufstocken und aus dem Coronawiederaufbau fließen sogar mehr Mittel an die Mitgliedsländer. In diesem Umfeld des billigen Geldes bleiben die Märkte abgekoppelt von den Fundamentaldaten. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer, gab Ihnen im Marktausblick einen exklusiven Ausblick auf das Jahr 2021 und darüber hinaus.

Haben Sie das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen! .

Es stand zunächst ein Rückblick auf das ablaufende Börsenjahr 2020 und eine ausführliche Analyse der aktuellen Börsen­situation auf dem Programm. Sie haben erfahren, wie Sie sich in der aktuellen Marktsituation richtig positionieren können.

Ihr Experte

Dr. Jörg Krämer ist Chefvolkswirt der Commerzbank. Dr. Krämer begann seine Laufbahn 1992 in der Konjunkturabteilung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und promovierte dort. Anschließend arbeitete er als Deutschland-Volkswirt bei Merrill Lynch, als Senior Economist bei Invesco Asset Management sowie als Chefvolkswirt der HypoVereinsbank. Dr. Krämer ist Mitglied des geldpolitischen Expertengremiums des Europäischen Parlaments.

Bildquellen: Schroders