Wirecard, Amazon, Deutsche Bank und Co. - die aktuell chancenreichsten Aktientrends im Fokus

Amazon festigt seine führende Marktstellung, Wirecard hat seinen ersten Manipulationsskandal hinter sich, die Deutsche Bank hat laut Analysten den Boden noch nicht erreicht - welche Aktien sollten Anleger aktuell kaufen, welche verkaufen? Mit welchen Trends können Sie das Performance-Plus in Ihrem Portfolio ausbauen? Und wie geht's jetzt an der Börse weiter?

Benjamin Feingold und Daniel Saurenz von Feingold Research analysieren im Online-Seminar am Montag für Sie die Aktienmärkte und nehmen chancenreiche Unternehmen in den Blick. Im Zentrum Ihrer Analyse stehen neben Wirecard, Amazon und Deutsche Bank die derzeit chancenreichsten Titel am Markt.

Gemeinsam wollen die Aktienspezialisten im Webinar am 8. April ab 18 Uhr unter anderem die Antworten auf folgende Fragen geben:



Welche Aktien sind derzeit ein Kauf?

Auf welche Trends sollten Anleger aktuell setzen?

Wie sollten Sie als Anleger sich jetzt positionieren?

Neben den beiden Börsenkennern von Feingold Research wird auch ein Experte von eToro im Online-Seminar mit von der Partie sein. Er gibt hilfreiche Tipps, welche Möglichkeiten Sie beim Aktienhandel haben und erklärt darüber hinaus, welche Vorteile eine Tradingplattform für Sie als Anleger dabei bietet.

Ihre Experten

Benjamin Feingold ist Börsenjournalist und Vollblutanleger mit langjähriger Erfahrung im Handel von Zertifikaten und Hebelpapieren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat er unter anderem für Börse Online und die Financial Times Deutschland geschrieben. Nun erläutert er seine Tradingideen auf seinem Investmentportal Feingold Research (feingold-research.com). Dort setzt er seinen Tradingansatz in zwei Musterdepots um - in einer defensiven und offensiven Variante. Die Basis ist fundamentales Research gepaart mit Sentimentindikatoren wie etwa der Volatilität.

Daniel Saurenz ist Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Uni Mainz. Seine Studien­schwerpunkte waren Finanz­wirtschaft, Steuern, Wirtschafts­­prüfung und Marketing. Seit dem Jahr 1998 ist er an der Börse aktiv, seit 2006 ist er als Wirtschafts­journalist tätig. Saurenz ist einer der Co-Gründer des Investmentportals Feingold Research (feingold-research.com).

