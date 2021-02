Online-Seminar mit Sandra Navidi: Das Ende der Trump-Ära - ein neuer Anfang für die USA und für Investoren?

Der neue US-Präsident Joe Biden tut alles, die Ära Trump schnell vergessen zu machen: Rückkehr der USA ins Pariser Klimaabkommen, Stopp des WHO-Ausstiegs der Vereinigten Staaten, Neubeginn bei den transatlantischen Beziehungen usw. Was aber dürfen Investoren vom neuen Mann im Weißen Haus erwarten? Wie profitieren die Wall Street und die Weltwirtschaft? Welche Aktien sollten Anleger nun im Blick behalten? Wie sollten Sie als Anleger sich nun grundsätzlich positionieren?

Im Online-Seminar am 1. März zeigt Sandra Navidi, Gründerin der Unternehmensberatung Beyond Global und bekannt als ntv-Börsenexpertin, die wirkliche Situation in den USA auf. Live und exklusiv gibt die USA-Expertin ab 18 Uhr ihre detaillierte Einschätzung zu den Folgen der US-Präsidentschaftswahl - melden Sie sich jetzt kostenlos zu dieser spannenden Veranstaltung an!

Gemeinsam mit Stefan Fröhlich, Leiter der Trading-Akademie von WH SelfInvest, analysiert Sandra Navidi den politischen und wirtschaftlichen Neustart der USA. Welches Ziel verfolgt der neue US-Präsident Joe Biden? Kann er den Börsen weiter Auftrieb verleihen? Was bedeutet sein milliardenschwerer "Green Deal" für die US-Wirtschaft und die Investoren? Wie verhält sich Ex-Präsident Donald Trump in den kommenden Monaten?

Themen der Live-Analyse am 1. März werden auch die Proteste der Anhänger Trumps, ihr Sturm auf das Kapitol und das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump sein - historisch einmalige Ereignisse. Schließlich geht es um die Fragen, was wir als Europäer vom neuen Präsidenten erwarten können, wo das Konfliktpotenzial liegt und wie es in Zeiten der Pandemie mit der amerikanischen Wirtschaft weiter geht. Sandra Navidi wird in der Live-Veranstaltung am 1. März ab 18 Uhr Rede und Antwort stehen - und Sie wird spannende Anlegerfragen persönlich beantworten.

Ihre Experten im Online-Seminar

Sandra Navidi ist in Mönchengladbach geboren und aufgewachsen. Sie studierte Rechtswissenschaften in Köln, New York und Paris und arbeitete nach ihrem Abschluss zunächst in der Abteilung für internationale Kapitalmärte bei einer Wirtschaftsprüfgesellschaft. 2001 zog sie nach New York und arbeitete dort zuerst als Chefjustiziarin bei Muzinich & Company. Später gründet sie das Beratungsunternehmen BeyondGlobal und ist bis heute CEO. Sandra Navidi ist zugelassene Rechtsanwältin in Deutschland und im Bundesstaat New York und war bereits mehrfach im (deutschen) Fernsehen zu sehen. Beispielsweise diskutierte sie im Juni 2017 bei der Talkshow "Hart aber fair" mit, als es um Donald Trump und seinen Regierungsstil ging. Navidi ist Mitglied mehrerer Organisationen, darunter das American Council on Germany und das Human Rights Watch. Die Juristin und Autorin lebt in New York.

Stefan Fröhlich ist seit über 20 Jahren Redner auf Messen und Online Events zum Thema Trading. Er ist beim deutschen Vertrieb von WH SelfInvest, sowie als Leiter der hauseigenen Trading-Akademie tätig. Er ist Erfinder des nach ihm benannten Fröhlich-Faktor und Spezialist der preisgekrönten Handelsplattform NanoTrader.

