Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen tiefer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres
Warum SoftBank trotz KI-Wette alle NVIDIA-Aktien verkauft hat Warum SoftBank trotz KI-Wette alle NVIDIA-Aktien verkauft hat
NFP-Chaos, Scalping-Chancen & Marktausblick

16.12.25 20:15 Uhr

Aufzeichnung des heutigen Webinars:


Willkommen zum ersten Livetrading-Format in dieser Woche. Heute stehen die außerplanmäßigen US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Trotz besser als erwarteter Zahlen (64.000 neue Stellen) reagierte der Markt, insbesondere der zinssensitive Nasdaq, zunächst mit Abgabedruck. Wir analysieren gemeinsam, warum "gute Nachrichten" aktuell Ängste vor stabil bleibenden Zinsen schüren und wie sich diese Dynamik auf Tech-Schwergewichte wie Nvidia und die US-Eröffnung auswirkt.

Im praktischen Teil des Videos nehme ich euch direkt mit in mein Live-Trading. Ich zeige euch, wie ich die Volatilität zur US-Eröffnung für ein Scalping-Setup auf der Long-Seite nutze. Dabei liegt der Fokus auf professionellem Trade-Management: Wie skaliere ich Positionen (Teilverkäufe), wann ziehe ich den Stop-Loss auf Break-Even und worauf muss man in der aktuellen "Rollover-Woche" beim Kontraktwechsel im Future besonders achten? Zudem werfen wir einen kurzen Rückblick auf das Reversal-Trading im DAX der vergangenen Woche.

    Ab der nächsten Session live interaktiv dabei sein:

    Jetzt kostenlos anmelden

    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


    mehr Analysen