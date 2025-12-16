NFP-Chaos, Scalping-Chancen & Marktausblick

Aufzeichnung des heutigen Webinars:





Willkommen zum ersten Livetrading-Format in dieser Woche. Heute stehen die außerplanmäßigen US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Trotz besser als erwarteter Zahlen (64.000 neue Stellen) reagierte der Markt, insbesondere der zinssensitive Nasdaq, zunächst mit Abgabedruck. Wir analysieren gemeinsam, warum "gute Nachrichten" aktuell Ängste vor stabil bleibenden Zinsen schüren und wie sich diese Dynamik auf Tech-Schwergewichte wie Nvidia und die US-Eröffnung auswirkt.

Im praktischen Teil des Videos nehme ich euch direkt mit in mein Live-Trading. Ich zeige euch, wie ich die Volatilität zur US-Eröffnung für ein Scalping-Setup auf der Long-Seite nutze. Dabei liegt der Fokus auf professionellem Trade-Management: Wie skaliere ich Positionen (Teilverkäufe), wann ziehe ich den Stop-Loss auf Break-Even und worauf muss man in der aktuellen "Rollover-Woche" beim Kontraktwechsel im Future besonders achten? Zudem werfen wir einen kurzen Rückblick auf das Reversal-Trading im DAX der vergangenen Woche.

