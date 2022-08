Online-Seminar: Ausblick bis Jahresende 2022 - wohin zieht es DAX und Co?

Das Börsenjahr 2022 ist volatil und spannend, birgt aber auch viele Chancen. Wer 2022 nur den Trends nachläuft, schaut oftmals in die Röhre. Im Online-Seminar erfahren Sie, wie Anleger fit für das letzte Jahresdrittel am Aktienmarkt werden. Was ist bei Einzelaktien zu erwarten? Wo liegen die besten Chancen und welche Fallen sollten aktive Anleger ebenso wie längerfristige Investoren vermeiden? Diese Fragen und viele mehr bekommen Sie im Online-Seminar am 29. August ab 18 Uhr beantwortet.

» Hier kostenlos anmelden und chancenreiche Titel für den Endspurt 2022 kennenlernen!

All das erläutern Daniel Saurenz von Feingold Research und Sebastian Bleser von der HypoVereinsbank onemarkts im Online-Seminar am 29. August ab 18 Uhr, unterstützt von Franz Georg Wenner von Indexradar, der den großen technischen Überblick für DAX, S&P 500 und viele spannende Einzelaktien liefert.

» Jetzt klicken und am 29. August dabei sein, wenn drei Experten exklusive Ausblicke für das Restjahr 2022 geben!

Zudem werden im Online-Seminar am 29. August ab 18 Uhr Produkte aus dem Bereich der Derivate vorgestellt, mit denen man Chancen nutzen oder sich absichern kann. Gerade in volatilen Börsenzeiten kann sich das lohnen!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihre Experten im Online-Seminar

Sebastian Bleser sammelte bereits erste Erfahrungen in der Derivateindustrie im Jahr 2000 bei Praktika in den Handelsräumen der französischen Großbank Société Générale in Paris sowie im Jahr 2002 bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Anschließend startete der Diplom-Betriebswirt aus Münster (Westfalen) als Spezialist für strukturierte Finanzprodukte bei der Société Générale in Frankfurt, bevor er 2011 zur UniCredit nach München wechselte. Heute betreut er in der Position eines Directors im Bereich Corporate & Investment Banking der UniCredit das Zertifikate- und Hebelproduktegeschäft in Deutschland unter der Marke HypoVereinsbank onemarkets.

Daniel Saurenz ist Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Uni Mainz. Seine Studien-­Schwerpunkte waren Finanzwirtschaft, Steuern, Wirtschaftsprüfung und Marketing. Seit dem Jahr 1998 ist er an der Börse aktiv, seit 2006 ist er als Wirtschafts­journalist tätig. Saurenz ist einer der Co-Gründer des Investmentportals Feingold Research (feingold-research.com).

Franz-Georg Wenner ist Chefredakteur des börsentäglichen Anlegermagazins "Index-Radar" und Mitglied im Team von Feingold Research. Der Spezialist für Technische Analyse und Handelsstrategien ist regelmäßiger Gast bei n-tv und dem Verein Technischer Analysten Deutschlands (VTAD). Bei BÖRSE ONLINE war er sechs Jahre Online-Koordinator und Redakteur mit den Schwerpunkten Nebenwerte Deutschland, Zertifikate und Technische Analyse.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com