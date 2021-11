Online-Seminar: Robust durch die (Corona-)Krise - Learnings für die Geldanlage anhand von Fallbeispielen

Besonders der Kapitalmarkt wurde durch die Corona-Pandemie von vielen Auf- und Abschlägen gezeichnet. Doch wie können Anleger trotz Börsencrash ihre Renditechancen wahren und Verluste vermeiden? Eine robuste Geldanlage ist ein wichtiger Faktor, schützt aber alleine nicht vor Verlusten. "Vielmehr kommt es auch auf die Einstellung und das Verhalten des Anlegers an", erklärt Max Holzer, Geschäftsführer bei VisualVest, im Vorgespräch zum Online-Seminar am 23. November.

» Jetzt kostenlos anmelden und exklusive Profitipps für Ihre Portfolioaufstellung erhalten!

Die wichtigste Frage ist wohl: Behalten Sie die Nerven angesichts fallender Kurse? Max Holzer betrachtet im Online-Seminar am 23. November ab 18 Uhr den Corona-bedingten Börsencrash aus der Perspektive unterschiedlicher Anlegertypen und legt anschaulich dar, wie Sie Ihr Portfolio robust aufstellen, um langfristig von den Renditechancen der Kapitalmärkte zu profitieren.

» Hier klicken und live spannende Infos über Anlegertypen erfahren!

Vor zwei Jahren startete die Corona-Krise. Inzwischen konnte Chinas Wirtschaft sich erholen. Auch in den USA dauert der Aufschwung an den Aktienmärkten an - dank guter Geschäftszahlen. Zahlreiche Experten rechnen auch für Deutschland mit einem Konjunkturanstieg von knapp vier Prozent im Jahr 2022. Sie interessieren sich für eine Geldanlage zum langfristigen Vermögensaufbau? Einen Fahrplan hierzu erläutert Max Holzer am 23. November live ab 18 Uhr.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte im Online-Seminar

Max Holzer verantwortet seit 2017 in seiner Funktion als Geschäftsführer von VisualVest die Investmentstrategie des Robo Advisors. Zudem leitet er das Portfoliomanagment der Multi-Asset-Fonds mit Relative Return Ausrichtung bei Union Investment und ist Mitglied des "Union Investment Committee".

Bildquellen: jokerpro / Shutterstock.com