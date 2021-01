Trading-Seminar: Chancen und Möglichkeiten an den Märkten für 2021 - wie Anleger von Krisen profitieren können

Das Jahr 2020 wird in die Geschichte eingehen und wir werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch lange zu spüren bekommen. Denn viele Wirtschaftssegmente standen nahezu komplett still. Hinzu kam noch die US-Wahl , die für viel Aufsehen sorgte und die Märkte ebenfalls beeinflusste - und das nicht nur in den USA. Wird es 2021 genauso weitergehen? Und welche Chancen ergeben sich deswegen auf dem Markt? Das erfahren Sie in unserem exklusiven Trading-Seminar am 27. Januar live um 18 Uhr.

» Hier klicken und vom Trading-Profi lernen

Auch 2021 scheint ein turbulentes Börsenjahr zu werden. Beim Blick ins Depot brauchen Anleger starke Nerven. Allerdings ergeben sich aus Krisen auch immer neue Chancen und Möglichkeiten. Wie Sie genau diese für sich nutzen können, lernen Sie am 27. Januar um 18 Uhr im Online-Seminar.

» Jetzt anmelden und am 27. Januar live dabei sein!

Gerade Spekulanten wurden große Möglichkeiten an den Finanzmärkten geboten. " Geldpolitik der Notenbanken und die aggressive Fiskalpolitik als Folge auf die Coronakrise haben die Märkte aus dem Gleichgewicht gebracht, was zu erhöhter Volatilität führte", erklärt Gil Paz. Er ist seit Jahren Vollzeit-Trader und lebt die Finanzmärkte . Im Trading-Seminar am 27. Januar erklärt der Trading-Profi live um 18 Uhr, welche Chancen sich in einem volatilen Markt bieten.

» Kostenlos anmelden und spannende Wertpapiere kennenlernen!

Die Geldpolitik der Notenbanken und die aggressive Fiskalpolitik als Folge auf die Corona-Krise haben die Märkte aus dem Gleichgewicht gebracht. Das wird sich auch 2021 laut Gil Paz nicht ändern. Am 27. Januar gibt der Vollblut-Trader im Online-Seminar um 18 Uhr exklusive Einblicke in seine Strategie und erläutert, wo er 2021 die Chancen sieht und welche Möglichkeiten sich Anleger dieses Jahr nicht entgehen lassen sollten.

» Hier klicken und am 27. Januar am Online-Seminar teilnehmen

Welche Aktien bieten deutliches Kurs­potenzial? Von welchen Wertpapieren sollte man sich lieber verabschieden? Erfahren Sie, wie Sie sich in der aktuellen Marktsituation richtig positionieren können. Melden Sie sich jetzt kostenlos zu diesem spannenden Marktausblick an - und nehmen Sie am 27. Januar um 18 Uhr bequem von Ihrem PC, Mac oder Tablet teil!

Ihr Experte im Online-Seminar

Gil Paz ist selbständiger Vollzeit-Trader seit 2012. Seit Ende der 90er Jahren beschäftigt er sich mit dem Börsengeschehen, zuerst als Investor, dann in verschiedenen Tätigkeiten bei Brokern und Fondgesellschaften und danach als Trader. Er handelt mit seinem Eigenkapital Devisen, Rohstoffe und Aktien und für institutionelle Kunden. Nebenbei bietet er Webinare und Seminare zum Thema Trading an.

Bildquellen: Schroders