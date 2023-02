Online-Seminar: Alternative zu ETFs und Big-Tech - so finden Sie die besten Aktien mit langfristigem Potenzial

"Familiengeführte Unternehmen könnten die besseren Investments in die Zukunft sein", sagt Fondsmanager Andreas Lesniewicz von CONREN. Sie sind oft weniger auf Quartalsergebnisse fokussiert als andere Unternehmen und agieren unter anderem mit langfristigem Horizont. Welche Gründe familiengeführte Unternehmen noch besser machen, erfahren Sie im Experten-Seminar am 23. Februar um 18 Uhr.

» Jetzt mehr über Renditechancen bei Familienunternehmen erfahren!

"Wir stehen aktuell möglicherweise vor einer lange überfälligen Zeitenwende an den Finanzmärkten, in der diese Aktien den entscheidenden Unterschied machen können", erklärte der Anlageprofi im Vorgespräch. Andreas Lesniewicz verfügt als Fondsmanager über eine Vielzahl an Kontakten zu Unternehmern sowie umfassende Expertise in der Beratung vermögender Kunden (Family Offices). Börsennotierte Familieunternehmen hält er dabei für besonders vielversprechend: "Ein zentraler Vorteil von Familienunternehmen ist ihre langfristige Ausrichtung, sie werden oftmals mit besonderem Weitblick unternehmerisch geführt." Er erläutert im Vorgespräch auch, dass Familienunternehmen krisenfest seien, da sie zäh, krisenbewusst und kampferfahren seien. Gerade diese langfristige "Enkelfähigkeit" sei in schwierigen Marktphasen Gold wert.

» Hier klicken und kostenlos zu diesem spannenden Seminar anmelden!

So haben sich Familienunternehmen auch während der Coronakrise als lukratives Investment herausgestellt. Gerade der Fokus auf langfristige strategische Entscheidungen und das Ziel der "Enkelfähigkeit" kann familiengeführte Unternehmen zu erfolgreichen Investments in die Zukunft machen. Das Unternehmen ist Lebensaufgabe. Es geht um das eigene Geld. Im Experten-Seminar am 23. Februar um 18 Uhr erklärt Ihnen Börsen-Profi Andreas Lesniewicz, warum Familienunternehmen Krisen besser nutzen können und warum Anleger, gerade in den aktuellen Zeiten, weiterhin davon profitieren können.

Eine gute Alternative zu einem Portfolio aus Tech-Aktien und auch ETFs. Gerade in 2023 und darüber hinaus kann langfristig orientiertes Investieren den entscheidenden Unterschied machen. Welche Firmen dabei besonders interessant sind, warum die eigentliche Outperformance in diesem Börsenzyklus vielleicht noch bevorsteht und wie Sie als Anleger am besten profitieren, erläutert Andreas Lesniewicz im Online-Seminar am 23. Februar ab 18 Uhr.

Melden Sie sich jetzt zu diesem Live-Event an! Sie können bequem über Ihren PC, Mac oder Ihr Smartphone an diesem Live-Event teilnehmen - selbstverständlich kostenlos!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte im Online-Seminar

Andreas Lesniewicz hat sich auf Investments in Aktien von europäischen Familienunternehmen spezialisiert. Er ist unter anderem Gedankenvater und Fondsmanager des CONREN FCP - Generations Family Business Equity. Als Geschäftsführer des Salmuth‘schen Family Investment Office hat er die Investmentgesellschaft CONREN im Jahr 2004 mit aufgesetzt. Er betreut seit über 15 Jahren Unternehmerfamilien bei Investmentthemen. Herr Lesniewicz hat Betriebswirtschafslehre mit Wirtschaftsrecht an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg studiert; kombiniert mit Gastaufenthalten an der Harvard University, Cambridge, und der Columbia University, New York. Seine Studienspezialisierungen lagen auf Finanzwirtschaft und Wirtschaftsprüfung. Nach seinem Studienabschluss arbeitete er als Unternehmensberater im Bereich Corporate Finance in Frankfurt am Main.

Bildquellen: photobyphotoboy / Shutterstock