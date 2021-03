Online-Seminar: Mit Hebel zum Erfolg - wie Sie mit Zertifikaten den Renditeturbo starten

Die Renditen in den USA steigen - und untergraben damit das Fundament der hohen Bewertungen an den weltweiten Kapitalmärkten. Anleger kehren außerdem angesichts steigender Anleihe-Renditen Gold den Rücken zu. Es lässt sich dabei ein klarer Trend erkennen. Doch welche Auswirkungen könnte dieser Anstieg auf Aktien haben? Im finanzen.net-Seminar am 23. März nehmen Hans-Jürgen Haack, Börsenprofi, und David Hartmann von Vontobel ab 18 Uhr spannende Wertpapiere unter die Lupe. Im Mittelpunkt des kostenlosen Online-Seminars stehen darüber hinaus folgende Themen: Tech- und Finanztitel, der US-Dollar und Edelmetalle.

Melden Sie sich hier zu diesem exklusiven Marktausblick an und nehmen Sie am 23. März ab 18 Uhr daran teil - selbstverständlich kostenlos!

» Hier klicken und am 23. März beim Experten-Webinar dabei sein!

Hans-Jürgen Haack und David Hartmann beleuchten nicht nur die aktuelle Situation an den Märkten, sie geben Ihnen als Anleger auch Tipps, wie Sie die Situation am besten für sich nutzen können. Sie werden dabei unter anderem auf folgende Fragen eingehen:

Wie können Anleger Kaufsignale im DAX und im Eurostoxx 50 für sich nutzen?

Wie sind FANG-Aktien + Tesla zu sehen?

Was hält das Jahr 2021 in den kommenden Monaten für Investoren an Überraschungen bereit?

Wie entwickelt sich der Euro/Yen-Trend?

Die Experten zeigen Ihnen außerdem spannende Produkte, mit denen Sie in der aktuellen Situation Renditen generieren können. Im exklusiven Online-Seminar am 23. März um 18 Uhr, erfahren Sie als Anleger, welche spannenden Anlagemöglichkeiten sich in den kommenden Wochen ergeben könnten.

» Melden Sie sich hier zum Webinar an und profitieren Sie vom Wissen der Profis!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihre Experten im Online-Seminar

Hans-Jürgen Haack ist seit über 35 Jahren am Markt, arbeitete nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften 21 Jahre beim Bernecker Verlag und war dort verantwortlich für zwei Derivate-Börsenbriefe. Seit 2011 ist er Autor des täglichen Trading-Börsenbriefs "HAACK-DAILY" sowie dem wöchentlich erscheinenden Investment-Börsenbrief "HAACK-INVEST", die unter dem Dach der Vermögensverwaltung PP-Asset Management erscheinen.

David Hartmann ist bei Vontobel als Produktmanager für die Emission von Anlageprodukten in Deutschland zuständig. Seine Haupttätigkeiten umfassen die Emission und Pflege der Anlageproduktpalette sowie die wöchentlichen Medienauftritte zu aktuellen Börsenthemen.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com