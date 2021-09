Online-Seminar: Emerging Markets auf der Überholspur - jetzt investieren und profitieren

Über 80 Prozent der Weltbevölkerung leben in Schwellenländern. Nach wie vor gehören diese Länder zu den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Bis 2030 werden China und Indien zusammen 66 Prozent der weltweiten Mittelschicht und 59 Prozent des Mittelschichtkonsums ausmachen. Die US-Investmentbank Morgan Stanley sieht das Durchschnittswachstum der Emerging Markets 2021 bei 7,4 Prozent, wobei insbesondere Indien und China führen dürften. Weshalb die exportabhängigen Schwellenländer von einer wachsenden Nachfrage aus China sowie den USA profitieren können und warum die zu erwartenden steigenden Rohstoffpreise den Emerging Markets Rückenwind verleihen, erfahren Sie im Online-Seminar am 6. Oktober um 18 Uhr.

» Hier klicken und live beim großen Ausblick auf die Emerging Markets dabei sein!

Damit einher geht ein verändertes Konsumverhalten, das durch die Pandemie noch beschleunigt wurde. Klare Wachstumstrends sind in Bereichen wie Online-Shopping, Gesundheit oder auch e-Learning zu erkennen. Die Nachfrage wird zunehmend von lokalen Unternehmen bedient. Diese Firmen haben stark in Forschung & Entwicklung investiert und sind führend in Bereichen wie alternative Energien, autonome Mobilität oder auch Internet der Dinge. Founding Partner und Portfolio Manager bei Mobius Capital Partners, Carlos Hardenberg, beantwortet im Online-Seminar am 6. Oktober ab 18 Uhr Ihre Fragen und gibt einen exklusiven Ausblick auf die Emerging Markets.

» Jetzt zum Online-Seminar anmelden und am 6. Oktober wertvolle Profi-Tipps erhalten!

Viele Experten zeigen sich bullish gegenüber den Kursen der Schwellenländer. So sprechen Schwellenmärkte stärker auf globales Wachstum an, und könnten also deutlicher wachsen als Industrienationen. Auch Emerging Markets Experte Carlos Hardenberg zeigt sich im Vorgespräch positiv: "Insbesondere in den noch relativ unentdeckten mittelständischen Unternehmen der Schwellenländer finden sich hoch-innovative Firmen mit exzellenten Management Teams und starkem Wachstumspotential." Erfahren Sie, wie Sie sich in der aktuellen Marktsituation richtig positionieren können und welche Chancen sich aus den Umwälzungen in den Schwellenländern für Ihr Portfolio ergeben. Melden Sie sich jetzt kostenlos zu diesem spannenden Marktausblick an!

Ihr Experte

Carlos Hardenberg ist Founding Partner und Portfolio Manager bei Mobius Capital Partners. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Emerging Market Umfeld und hat in Warschau, Singapur, Istanbul und London gelebt. Zehn Jahre lang leitete er den Templeton Frontier Markets Fund, einen der größten Frontier Markets Fonds der Branche, sowie eine Reihe von globalen Emerging Markets-Fonds, darunter TEMIT, eine Londoner Investmentgesellschaft mit einem Volumen von 2,2 Milliarden Pfund. 2018 gründete er gemeinsam mit Emerging Market Legende Mark Mobius, die Investmentboutique Mobius Capital Partners. Der von Carlos Hardenberg gemanagte Mobius Emerging Markets Fund hat seit seiner Auflage im September 2018 einen Rendite von über 50% (USD) geliefert.

Bildquellen: fotoscool / Shutterstock.com