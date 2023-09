Online-Seminar: Anleger aufgepasst - So revolutioniert KI bewährte Unternehmen und den Finanzmarkt!

Tradition und Technik

Künstliche Intelligenzen sind innerhalb kürzester Zeit Teil unseres Alltags und Berufslebens geworden. Doch welche Auswirkungen hat das beginnende KI-Zeitalter auf bereits etablierte und bewährte Traditionsunternehmen? Dieser Frage widmet sich das Online-Seminar am 19. September ab 18 Uhr und stellt Ihnen dabei auch Hinweise und Potenziale für Anleger vor!

KI wird oft als technologische Revolution bezeichnet, und ihre Fähigkeit, enorme Datenmengen in Sekundenbruchteilen zu verarbeiten, verändert den Geschäftsbereich fundamental. Von Produktentwicklung über Kundenservice bis hin zu operativer Effizienz - KI wird zu einem maßgeschneiderten, effizienten und kundenzentrierten Ansatz führen. Familienunternehmen, die diese Technologie adaptieren und bereits über starke Geschäftsmodelle und Produkte verfügen, können überdurchschnittlich profitieren - und damit auch Sie als Börsianer! Wie das geht? Das erfahren Sie live im Experten-Seminar am 19. September ab 18 Uhr!

Wie reagiert der Aktienmarkt auf den Einsatz von KI in Familienunternehmen? In dieser sich rasant entwickelnden Landschaft ändert sich auch das Anlageverhalten. Investoren müssen lernen, sich an neue Dynamiken anzupassen und gleichzeitig ihrer Anlagestrategie treu zu bleiben. Das Online-Seminar am 19. September beleuchtet, wie sich die langfristige Stabilität und das Vertrauen in diese Unternehmen durch den verstärkten Einsatz von KI verändern.

"Ich glaube, dass künstliche Intelligenz wahrscheinlich die tiefgreifendste neue Technologie ist, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben", erklärt Referent Andreas Lesniewicz im Vorgespräch. Der Portfolioexperte verfügt als Fondsmanager über eine Vielzahl an Kontakten zu Unternehmern sowie umfassende Expertise in der Beratung vermögender Kunden (Family Offices).

Börsennotierte Familienunternehmen, die er im Online-Seminar am 19. September vorstellen wird, hält er dabei für besonders vielversprechend. Besonders, wenn diese etablierte Geschäftsmodelle mit den Möglichkeiten der KI-Innovationen verbinden. Denn "Familiengeführte Unternehmen könnten die besseren Investments in die Zukunft sein", erklärt Fondsmanager Andreas Lesniewicz von CONREN weiter. "Sie sind oft weniger auf Quartalsergebnisse fokussiert als andere Unternehmen und agieren unter anderem mit langfristigem Horizont."

Ihr Experte im Online-Seminar

Andreas Lesniewicz hat als Geschäftsführer das Family Office der Initiatorenfamilie CONREN in 2004 mit aufgesetzt. Er studierte Betriebswirtschaftslehre mit Wirtschaftsrecht an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg; kombiniert mit Gastaufenthalten an der Harvard University, Cambridge, und der Columbia University, New York. Seine Studienspezialisierungen lagen auf Finanzwirtschaft und Wirtschaftsprüfung. Nach seinem Studienabschluss arbeitete er als Unternehmensberater im Bereich Corporate Finance in Frankfurt am Main.